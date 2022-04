Chino Ríos publicó foto de su “único heredero” y lo criticaron en Instagram

Marcelo Ríos quiso ser un padre amoroso y subió un post a su Instagram donde aparece con su único hijo hombre, y el mensaje hizo reaccionar de inmediato a sus seguidores.

“Mi compañero de batalla, siempre al lado de su papá, te amo Marcelito mi único heredero”, escribió.

Pero resulta que le hicieron ver de forma inmediata, que sus hijas también son herederas.

“Y las niñas no son herederas??”; “Noooo recuerda q en Chile ya se puede OPTAR por el apellido de la madre o de el padre para los hijos! Así q tienes posibilidad de mucha descendencia”; “Porque tu único heredero??? No poh!!! Todos tus hijos son herederos!!! El será el único que mantenga tu apellido!!! Y puede ser tu único heredero en el gran don que tienes pero para el tennis!!!”; “Y tus bellas niñas no lo son??”, son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.