La revelación de Karen Doggenweiler: “Soy la animadora que menos gana de TVN”

La revelación de Karen Doggenweiler en cuanto a su sueldo ha provocados suspicacias en redes sociales.

Durante la emisión de este miércoles en el “Buenos días a Todos”, la animadora que está reemplazado a María Luisa Godoy, fue increpada por una mujer que se dedica a vender sopaipillas.

“Este negocio es de mi padre. Él ahora se dedica a cuidar a mi madre y llevo el negocio con mucho orgullo. Vamos a seguir hasta que Dios diga”, comenzó la intervención de entrevistada.

“Es lo que come la gente que no tiene”, dijo la mujer, pero sin antes lanzar la bala: “El que tiene, que gana buen sueldo, como la Karen. Ella puede darse otros gustos, como la gente normal no puede”.

Y fue ahí que la periodista arremetió entre risas: “Oiga, cuéntele que soy la animadora que menos gana de TVN”.