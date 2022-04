“Me dio vergüenza ajena”: Patricia Maldonado criticó a The Voice y la “sobreactuación” de Yuri

Patricia Maldonado criticó al programa "The Voice". Fuente: Youtube.

Patricia Maldonado lanzó duras críticas este miércoles al nuevo programa de talentos de Chilevisión, la versión chilena de “The Voice”, espacio que en palabras de la mediática le “dio vergüenza ajena”.

Fue en su habitual programa de streaming en Youtube “Las indomables”, donde la cantante y expanelista de “Mucho Gusto” defenestró al estelar del canal privado, que anima Julián Elfenbein y que cuenta con los cantantes Beto Cuevas, Cami Gallardo, Gente de Zona y Yuri como jurados.

Las críticas de Patricia Maldonado a The Voice

Precisamente de una de estas últimas, la mexicana Yuri, a quien cuestionó su “sobreactuación” en el programa.

“Anoche vi el programa y de verdad que me escondí debajo de la cama. Te juro que zapateaba y decía ‘no puedo creer lo que estoy viendo’. En ese jurado está este niño de La Ley (Beto Cuevas), la niña que se metió en hartos forros con la pandemia (Cami Gallardo) y está Yuri, la cantante a la cual conozco y es muy encantadora”, inició Maldonado, quien aparte de calificar como malo al programa de CHV y criticar a la artista azteca, cuestionó incluso la audición de uno de los concursantes: Sebastián Salinas, que tiene Síndrome de Larsen.

“Lo que pasó anoche me dio vergüenza ajena, una sobreactuación que era el colmo de los colmos”, afirmó.

“Se impacta todo el mundo porque él (Salinas) estaba en silla de ruedas, no tengo idea por qué, eso no tiene implicancia, ahí se va por el talento y el suyo era cantar, no la silla de ruedas”, insistió.

“Yo no sé qué pasó por la cabeza de la Yuri, tengo la impresión que el llanto incontrolable que vi anoche no tiene que ver con el cabro en silla de ruedas, yo creo que tiene un problema ella. Anoche me imaginaba un culto evangélico. Lloraba y decía ‘gracias por estar aquí’. Esto es lo mismo que un doctor le diga a un paciente ‘gracias por estar aquí en el quirófano’. La responsabilidad del jurado es criticar lo que están haciendo”, cerró.