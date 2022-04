Mira por qué todos hablan de ‘365 días’ parte 2: Razones para verla

Si eres un amante del género romántico o erótico, ‘365 días’ es la producción ideal para ti, pues ella regresa renovada, intensa y mucho más explícita, sobre todo en las escenas plagadas de sensualidad que son las que han captado la atención de todos desde su estreno.

Y es que si bien la primera parte de esta historia se convirtió en todo un fenómeno de vistas, pese a las incontables críticas que recibió desde su estreno, no es de extrañar que en este regreso al catálogo de Netflix suceda lo mismo, pero ahora con un tratamiento técnico y argumentativo un poco más elaborado, profundo y que realmente impacta a la audiencia.

Sin embargo, se mantiene la tónica del deseo, de los momentos plagados de sexo y de todo lo que la imaginación está dispuesta a hacer realidad, pues esa ha sido gran parte del éxito de esta trama en la que el afamado empresario mafioso logra su objetivo de contraer matrimonio con la mujer con la que se obsesiona y con la que se siente muy atraído sobre todo porque le regala momentos de placer únicos.

Razones para que veas ‘365 días’, la propuesta más seductora de Netflix

La segunda parte de ‘365 días’ para muchos será más compleja, pues no solo presentará cómo es la nueva vida entre los sexys protagonistas como marido y mujer, sino que también se presenta un nuevo escenario, más complejo, en el que hay quienes buscan eliminar por completo a esta chica que se ha sentido atrapada entre el deseo y el amor que le da su pareja, pero también entra en juego un nuevo personaje que hará que todo se desequilibre en esta relación tan obsesiva.

Es por eso que el público le está dando un poco más de valor o apoyo a esta propuesta que inicialmente solo recibió rechazos, sin embargo, no hubo quien no pudiera disfrutarla, pues las escenas o encuentros sexuales que no dejaron nada a la imaginación, fueron los elementos que le hicieron convertirse en todo un “boom” en la plataforma streaming.

Por eso, si eres uno de los que se ha quedado “enganchado” con esta trama, no dejes de conocer las razones de su aparente éxito en Netflix:

Hay mucha más intrigas y desarrollo más profundo de la historia: En este regreso a la pantalla también el público se percatará que ante el aparente embarazo de la protagonista, ésta lo pierde y mantiene en secreto, porque no quiere herir los sentimientos del hombre que tanto la ha protegido, sin saber que tras la ardua persecución que sostuvo de parte de sus rivales sufre este percance tan lamentable y que luego trae consecuencias en su relación.

Laura se empodera y no se muestra tan sumisa: Una de las razones por las que más chicas están apoyando esta historia es porque su protagonista femenina también ha mostrado un notable cambio en su actitud. Ya no es la chica sumisa que cumple todos los deseos de Massimo, sino que ya cuenta con argumentos y escenas en las que demuestra que tiene carácter, así como autoridad y esto es algo que la mayoría ha aplaudido.