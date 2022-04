Tenemos un adelanto: nuevo espacio de Canal 13 contará con la conducción de Mónica Pérez

“Radiografía Constitucional” debutará este jueves 12 de mayo por las pantallas de Canal 13. El espacio formará parte de “Tele13″, en donde se explicará el proyecto de nueva Constitución junto con la conducción Mónica Pérez.

El programa buscará informar a los ciudadanos respecto de los principales focos y ejes temáticos del proyecto de nueva Constitución, siendo un espacio de servicios y muy didáctico sobre el proyecto de Constitución presentado por la Convención y que debe ser votado el próximo 4 de septiembre para su aprobación o rechazo por parte de la ciudadanía.

Cabe mencionar que “Radiografía Constitucional” es un proyecto realizado a nivel multiplataformas debido a que se está trabajando y produciendo bajo la unión de todas las plataformas del 13. Es así como se emitirá a través de la pantalla abierta, Tele13 Radio y T13.cl.

“Esta es la decisión más importante que tomarán los chilenos en muchas décadas, y se sabe que hay un porcentaje no menor de la ciudadanía que declara estar desinformada. Eso es un problema, y hay que atenderlo. Por ello, Canal 13 considera que es un deber de su línea editorial participar en este hito con lo que sabemos hacer: buena información, contexto, pluralismo y profundidad”, enfatiza Enrique Mujica, productor ejecutivo de “Radiografía Constitucional”.

De igual forma contará con diferentes invitados, entre figuras Constituyentes de diferentes sectores políticos y/o sociales quienes hablarán de las aristas de cada proyecto. Asimismo, también participará la sociedad civil, como académicos y especialistas por ejemplo, analizando la que podría transformarse en la futura Carta Magna que regirá al país.

“Un punto fundamental serán las preguntas, aquí importarán mucho, tanto del programa como de la gente en torno a las dudas que tengan sobre el proyecto de nueva Constitución”, adelanta Gabriel Polgati, director ejecutivo de RFD Media (el holding al que pertenece Tele13 Radio), a lo que añade que “cada pregunta será un gran aporte para explicar, analizar y contextualizar lo que la gente quiera saber sobre el trabajo de la Convención. En ese sentido, el programa cumplirá su objetivo si se logran explicar las cosas referentes al proyecto de Constitución”.

Mónica y su nuevo desafío

Por su parte, la conductora del espacio, Mónica Pérez manifestó que: “Me encanta que en este minuto de mi carrera me pase una cosa así y que me den la oportunidad de hacer un programa así. Estoy muy ilusionada con el disfrute de este proyecto porque me gusta explicar cosas y conversar temas, y sobre todo conversar temas de la Constitución, que yo considero que son difíciles de entender. Y la gente me ha dicho eso mismo en la calle”.

“Creo que cualquier persona que está tratando de seguir lo que está pasando en la Constituyente, le es complicado, entonces es espectacular tener la posibilidad de explicarlo con buenos entrevistados y hacerlo liviano pero al mismo tiempo contundente”.

Además, agregó que busca responder las todas interrogantes las dudas de los ciudadanos. “Vamos a hacernos las preguntas que la gente se hace, ¿cómo me va a afectar esto que está en este artículo en mi vida cotidiana? Esa es la pregunta que queremos responder, para que la gente tenga más información y pueda votar mejor informada en el plebiscito de salida”.

A lo anterior, la periodista agrega en que “tendremos una apuesta gráfica muy entretenida y novedosa, para hacer más entretenidos estos temas que podrían ser más áridos; y queremos que el debate represente el amplio espectro del país, es decir, ser un programa súper pluralista y muy variado sobre temas concretos”.

Finalmente, la Mónica agregó que para lograr este objetivo “contaremos con Constituyentes y personas de la sociedad civil de todos los sectores, para que esa conversación que se da en todos lados, entre familia, amigos o compañeros de trabajo, pase a la pantalla y aclaremos todas las dudas sobre el proyecto de Constitución”.

Recuerda que “Radiografía Constitucional”, el nuevo programa de “Tele13″, se estrenará el jueves 12 de mayo por las pantallas de Canal 13.