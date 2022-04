Acusan a la familia Montaner de ser “paganos” por una extraña razón

La familia Montaner vuele a captar los reflectores, luego de que se anunciara esta semana la llegada de un nuevo miembro: se trata del hijo entre Sara Escobar y Mauricio.

El matrimonio se convertirá en padres de su primer hijo y tras revelar el nombre que le pondrán, varios internautas identificados como cristianos atacaron al clan de músicos y hasta los etiquetaron como paganos.

El cantante y patriarca de la familia, lo hizo público en su cuenta de Instagram con este mensaje:

“Anoche en medio de mi concierto, Mau y Sara anunciaron la llegada de mi nietito, lo teníamos guardado en secreto, no podíamos con tanta emoción, mi concierto se llenó de una inédita sensación de llenura que superó mi auto control y algunas lágrimas se colaron irremediablemente… #Apolo ya quiero conocerte, ya te amo...”, dijo el cantautor argentino, naturalizado venezolano, colombiano y dominicano.

A pesar de que la mayoría de los comentarios fueron felicitaciones y buenos deseos, no faltaron aquellos internautas pertenecientes a la comunidad cristiana, que criticaron el nombre de su nuevo nieto:

“Apolo es un nombre pagano, el Dios de la música de la mitología griega, ¿qué tipo de cristiano son poniendo a un hijo un nombre pagano?”, le replicó un seguidor. Otros usuarios escribieron: “Qué nombres, nunca un Pedro o una Juana” y “Por Dios esos nombres, ¿así fue que se llamó el cohete que mandaron al espacio, no?

La familia Montaner sigue creciendo

Y es que el nacimiento de este bebé, no solo traerá luz y emotivos momentos para la familia, sino desde que se dio a conocer la noticia, ya se ha convertido en polémica por que sus padres han decidido llamarlo Apolo, situación muy similar a cuando Evaluna y Camilo.

Mau y Sara compartieron esta bendición a través de redes sociales, donde en un emotivo video dan a conocer las primeras imágenes del ultrasonido, que confirma la llegada de este nuevo integrante de la familia Montaner.

Tras la llegada de Índigo, la familia Montaner ha estado en boca de todos, sin embargo, ella no es la única ni la primer nieta que tiene el intérprete venezolano. De sus hijos Alejandro y Héctor, que son fruto de su primer matrimonio, tiene a Marías, Antonela y Salomé (hijos de Héctor).

Mientras que, por parte de su hijo Alejandro solo tiene a un pequeño que lleva el mismo nombre.

Se han levantado numerosas especulaciones sobre si los recién casados Ricky Montaner y Stefi Roitman se encuentran a la espera de su primer hijo, sin embargo, estas versiones han sido rechazadas por la misma modelo, quien se encuentra trabajando en Argentina, pasando el tiempo con sus amigos y con su familia.

La influencer mantiene una conversación regular con sus seguidores y es común que deje abierta la opción de contestar a preguntas en la plataforma social. En cada ocasión, los internautas no dudan en preguntar si se encuentra a la espera de su primer hijo.

No obstante, la argentina se encargó de desmentirlo: “Yo los amo tanto, en cada cosa que subo, una respuesta es: ‘Tenes cara de embarazada’. Chicos ni idea, no, no estoy embarazada”, contestó Stefi, negando a las suposiciones .