Álvaro Escobar y su regreso a Canal 13: “Pensé que no iba a hacer más televisión, que mi etapa estaba cumplida”

A poco más de dos años del fin de “Rojo, el color del talento” (TVN) y de haber animado el Festival del Huaso de Olmué 2020, Álvaro Escobar regresará a la pantalla chica y lo hará como jurado de “Starstruck, de fanáticos a estrellas”, el nuevo estelar de talentos de Canal 13.

El espacio que debuta el lunes después del renovado “Tele13 central” tendrá una competencia pionera en la TV chilena, centrada en equipos de tres personas que tributarán a un mismo artista en distintos períodos de la vida de éste.

“Estar en este programa es una muy buena noticia que promete mucha alegría, muchos recuerdos y mucho entusiasmo, porque se trata de fanáticos que comparten a sus ídolos con nosotros, y eso es muy generoso y contagioso. Es bonito encontrarse, además, con algo en común con personas que disfrutan de la música como lo hago yo y lo hacemos todos, porque todo el mundo disfruta de la música, y eso es bello”, destaca Escobar.

Álvaro ya ha tenido experiencia como juez en televisión, fue jurado en “Rojo, fama/contrafama” y miembro del panel de jueces del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar del año 2000. “Lo que me atrae de ser jurado es que te piden ser muy tú, te piden fluir y no privarte de ser tú mismo, y esa es una invitación maravillosa… no hay que fabricar un personaje”, comentó.

“El mundo está demasiado complicado, así que tenemos que tratar de darle a la gente una buena razón para pasarlo bien con grandes canciones, grandes éxitos y grandes exponentes de la música, de modo que sea todo bonito. Esa es la invitación que hace ‘Starstruck’”, agregó.

De regreso a la TV

Acerca de su vuelta a la pantalla chica, este multifacético rostro del espectáculo detalla que “venimos saliendo de un período largo de pandemia y esa es una consideración importante para mí, son dos años donde la actividad de la industria televisiva se vio muy mermada por protocolos sanitarios, entonces después de todo este tiempo tener la oportunidad de aportar a un gesto de reactivación y de volver a un trabajo que nos gusta tanto a todos, es una tremenda oportunidad.

Al mismo tiempo, compartió que lo motivó “la innovación en este formato de programa, que es que fueran tres personas que se repartan al mismo artista, es ver simultáneamente tres versiones de un mismo personaje, y eso me pareció muy atractivo”.

Álvaro Escobar confidencia que “pensé que no iba a hacer más televisión, que mi etapa estaba cumplida, porque en los últimos dos años he estado estudiando y poniéndome al día con otras cosas. Hice un diplomado en Literatura Española en la Universidad Católica de Valparaíso, un diplomado en Derecho Procesal Penal en la Universidad Alberto Hurtado, mi título de periodista lo saqué en pandemia en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano… y, en general, he estado en ese tono”.

Además, también conserva su trabajo en la radio, peor que ahora le “llegó esta oferta y representa lo que siempre me ha pasado con la televisión, que me llaman para proyectos muy entretenidos, de mucha alegría y no puedo decir que no”.

Recordemos que el Escobar inició su carrera en televisión en Canal 13, en donde realizó algunos papeles en telenovelas en su pasado y a la cual le tiene un especial afecto. “En Canal 13 hice dos teleseries (‘Sabor a ti’ y ‘Piel canela’) hace 20 años, y antes hice mi primera teleserie también, ‘Fácil de amar’ (1992), con Cristián Mason. Incluso salí en la miniserie ‘La patrulla del desierto’ (1993), porque Mason, el director, sabía que yo hablaba inglés, así que me pidieron que interpretara a un viejo chico británico con barba”, recuerda.

En ese sentido, confiesa que “es bonito volver al lugar de mis inicios y con personas y hechos que me marcaron tanto”.

“Hace mucho rato que tengo ganas de compartir algunas de las cosas que he aprendido, de dedicarme a la docencia. Y la posibilidad de ver el trabajo de otros en esta pasada, evaluar, guiar, aprender a mirar, y al lado de José Alfredo Fuentes, Andrea Tessa y Tonka Tomicic en el jurado, es muy valioso, muy lindo… y sin duda me servirá”, destaca.

Cabe mencionar que este jurado de “Starstruck” también es músico aficionado, en torno a lo que cuenta que “no me considero músico porque no me dediqué a la música, pero he grabado ocho canciones mías con una banda y tengo publicado un disco. Yo en mi casa tengo instrumentos y toco cuerdas, percusiones, canto y compongo, pero no me dedico a eso profesionalmente. Es como un hobby y quizás eso también me pueda ayudar en esta labor de evaluar”.

Recuerda que “Starstruck, de fanáticos a estrellas” tiene programado su estreno para este lunes después de “Tele13 central”, por las pantallas de Canal 13.