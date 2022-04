¿Amor de concierto?: Usuaria busca a hombre que le tomó la mano en medio del show de Metallica

Pese a todos los problemas que surgieron en torno al concierto de Metallica en Chile, no todo fue tan malo, ya que una mujer contó que vivió un tierno y único momento mientras estaba escuchando a la banda en el Club Hípico.

Durante una de las 16 canciones que tocó el cuarteto, Verónica tuvo un leve encuentro con otro joven, con quien por algunos minutos se dio la mano.

Sin embargo, no le preguntó el nombre para mantener el contacto, por lo que en estos momentos la mujer se encuentra buscando, entre los 60 mil asistentes, al hombre que le tomó la mano en medio del clásico ‘Nothing else matters’.

El hecho fue publicado en el grupo privado de Facebook “Metallica en Chile”, el cual cuenta con 21 mil integrantes.

“En el concierto sector andes nos dimos de la mano con un chico mientras escuchábamos Nothing Else Matters. Si ve esta publicación, no le pregunté ni el nombre”, escribió Verónica.

A pesar de que la publicación tiene varios comentarios, aún no encuentra a la persona.

Acá te dejamos la publicación, ya que el enamorado podrías ser tú.