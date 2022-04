Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ¿Qué películas y series hay que ver antes del estreno de la cinta?

Solo queda una semana exactamente para el estreno mundial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) más esperada del año, y para verla y disfrutarla al máximo, es necesario recapitular algunos momentos importantes del hechicero a lo largo del MCU.

Para entender un poco más sobre qué veremos en la cinta, la última sinopsis oficial publicada por Marvel Studios nos abre todo un panorama: “El Dr. Stephen Strange lanza un hechizo prohibido que abre la puerta al multiverso, incluida una versión alternativa de sí mismo, cuya amenaza para la humanidad es demasiado grande para las fuerzas combinadas de Strange, Wong y Wanda Maximoff”.

La cinta está conectada con Spider-Man: No Way Home. Doctor Strange, primero, lanzó un hechizo que resultó defectuoso y que trajo a su universo a variantes de Peter Parker y villanos de otros universos. Luego, para corregirlo, lanzó otro, que hizo que todos olvidaran quién es el Hombre Araña, pero que al parecer provocó aún más consecuencias en el mundo, abriendo portales entre universos.

La secuela de Doctor Strange va a mostrar variantes de los personajes principales, villanos de otros universos y todas las amenazas que tendrá que enfrentar el protagonista para salvar el mundo.

Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata, Rachel McAdams como la doctora Christine Palmer, Benedict Wong como Wong, Chiwetel Ejiofor como Mordo, y Xochitl Gomez como América Chávez encabezan el elenco de la película, que también incluirá a Patrick Stewart como el Profesor X y otros personajes que serán parte del grupo secreto de Marvel Cómics, los Illuminati.

¿Qué películas y series hay que ver antes del estreno de la cinta?

Es posible que hayamos visto todas las producciones anteriores a esta nueva película, pero siempre es bueno llegar al día con lo sucedido en el MCU, y por qué no, una maratón previa en Disney+ no viene mal.

Por eso, recomendamos ver las siguientes películas y series, en el orden de sus lanzamientos, para tener toda la información necesaria antes de disfrutar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Quién es Doctor Strange, qué es el multiverso y por qué el mundo está en aprietos por un hechizo defectuoso.

Doctor Strange: Hechicero Supremo (2016)

Thor: Ragnarok (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

What If...? (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

El personaje de Wanda también va a ser importante en este largometraje, por lo que si deseas entender más sobre lo que ha pasado con la Bruja Escarlata y por todo lo que ha sufrido, también sugerimos volver a ver, además de Infinity War, Avengers: Era de Ultrón, Capitán América: Civil War y WandaVision.

Todas las películas y series referidas están disponibles en Disney+.