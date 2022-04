La explicación del Club Hípico al caos en el concierto de Metallica: “El chileno está acostumbrado a no leer la información”

La noche del miércoles muchos fans de Metallica vivieron un sueño: vieron a su grupo actuar en Santiago, aunque al parecer no en el mejor escenario.

Si bien el concierto estuvo a punto de cancelarse debido a que el Estadio Nacional aún no está listo, debido a un retraso en los trabajos de remodelación, se llegó a la decisión de realizarlo en el Club Hípico.

Pero resulta que para la entrada y salida todo fue un caos. Los cibernautas mostraron videos en redes sociales de las largas filas, mucho tiempo de espera para ingresar y luego retirarse del recinto.

[ Indignación de asistentes a concierto de Metallica con DG Medios: pasaron por el barro y acusan sobreventa de entradas ]

Además, denuncian que hubo sobreventas de entradas, ya que estaba completamente repleto e incluso, usando un camión como galería y una salida llena de barro.

Al respecto, Gloria Covarrubias, jefa de Relaciones Públicas y Eventos del Club Hípico dijo a La Tercera que “hoy en día en todos los lugares que exigen Pase de movilidad los accesos son más lentos. Estaba bien señalizado, acordémonos que es una masa de gente que quiere salir y el chileno está acostumbrado a no leer la información, hace que se desvirtúe y salga por donde primero se le ve una oportunidad”.

Metallica

Con respecto al camión galería, sostuvo que “era de la productora (DG Medios), no sé si es de ellos o un subcontratista. Estaba adentro del Club. Supuestamente, era para proteger y que la gente no se pasara, pero no fue muy útil”.

“Yo creo que hubo puntos que jugaron en contra, como el exceso de agua caía el día anterior, que demoró la apertura de puertas porque había que aplanar y sacar agua, habían pistas que estaban mojadas”, dijo.