Pailita se ve envuelto en polémica con su expolola: “A mi no me dejan ser feliz”

Uno de los cantantes más mencionados en las redes sociales durante este último tiempo, es el nuevo exponente del género urbano, Carlos Raín Pailache, más conocido como “Pailita”. Sin embargo, durante estas horas no llamó la atención por su talento musical sino a causa de un conflicto amoroso.

A través de Instagram, se dio a conocer la información de que una expolola del cantante había publicado un TikTok con fotografías antiguas de la pareja.

En el video se da a entender de que “Skarleth” (nombre que se tiene en la red social) estaría aún sufriendo por su expareja, ya que supuestamente estaría en una nueva relación.

“Ya no hay Pailita”

A raíz de esta situación, el intérprete de “Ultra Solo” se tomó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a su exnovia.

“Donde iba... Entrevista que te mencionaban hable bien de ti, hasta en La Junta, de que eras la única que ha sido de pana conmigo y real”, escribió en una historia.

“¡Terminamos hace muchos meses! Pasa que ahora conozco a alguien y me subes a TikTok con nuestras cosas privadas, que pasamos hace mucho tiempo, ¿con qué intención?”, cuestionó para luego expresar que “dices que soy buena persona en los comentarios pero subes videos llorando por mí por algo que pasó hace tiempo para dejarme mal?”.

“Ahora ya no cuentas conmigo. Yo no tengo porque darte explicaciones ni a ti, ni a la gente, de que si salgo con alguien. Estoy soltero, así como lo estás tú”, explicó.

Finalmente, el cantante de tras expresó que “yo no te digo que debes hacer o no, estás en toda tu libertad y nunca me he metido en tu vida, pero esto de exponerte a las redes? ¿Subir un TikTok? ¿Para qué? Qué mal”.

La publicación fue borrada posteriomente, pero acá te dejamos una captura subida en la cuenta de Instagram @biitchpostingcl.

Tras borrar esta publicación, el cantante escribió lo siguiente: “Puedo hacer feliz a miles de personas, pero a mí no me dejan ser feliz (...) Ya no hay Pailita”, finalizó.

Posteriormente, el cantante eliminó el contenido de la red social, entre ellas sus imágenes y sus historias.