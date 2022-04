Se viene el regreso de Luli al ojo público: actuará en la webserie “#Mamones”

Después de estar varios meses fuera las pantallas y del ojo público para dedicarse a realizar deporte, vuelve a ser noticia Nicole Moreno “Luli”, pero esta vez por su participación en la webserie #Mamones.

La producción será dirigida y protagonizada por Francesc Morales, en donde la modelo participará y protagonizará el tercer capítulo de la serie, esto en compañía de grandes actores, entre ellos Teresita Reyes, la transformista Janin Day, David Montoya y El Tomi (“The Ellas Show”).

Este nuevo proyecto tiene contenta a la rubia, quien declaró que una de sus motivaciones fue que “amo actuar y por eso me motivé a participar y como lo he dicho en algunos momentos, ¡Viva la diversidad! Encuentro que Francesc es una gran persona y profesional, con mucha ética y disciplina y eso me llamó mucho la atención; por ello, volvería a trabajar con él”.

Una de las razones por las que fue escogida para ser parte del elenco, es porque “es el ícono gay #1 de Chile. La gente la ama porque ha sido honesta, hemos visto sus altos, sus bajos, sus risas, sus llantos y como ha salido adelante. Sus frases son icónicas y en #Mamones la verán reírse de sí misma y apoyar a la comunidad LGBT. Trabajar con ella fue un sueño cumplido y una idea loca que se cumplió”, cuenta Morales.

El importante rol de Luli

La serie es una comedia gay que tiene como objetivo retratar diferentes experiencias y problemáticas de la comunidad LGBT+,y en el capítulo donde estará la rubia, el personaje de Francesc -el protagonista- descubre que su papá conservador es la popular transformista Janin Day mientras estaban pasando la cuarentena. Este hecho desencadena una gran aventura para acompañarlo a salir del closet.

La antagonista de la producción será interpretado por Teresita Reyes, quien hará lo que sea para mantener la falsa imagen de su familia, eso sin darse cuenta del daño que le causa a sus cercanos.

Aquí llega Nicole Moreno (Luli), quien es la ícono gay que ayudará a Francesc en el camino para ayudar y aceptar a su padre tal como es.

Si quieres disfrutar de este web serie, que además ha tenido como invitadas a Naya Fácil y Javiera Mena, podrás comprar tu entrada a través del sistema Ticketplus, donde podrán adquirir los dos primeros episodios para estar totalmente al día.

Si esta opción no te tinca tanto, podrás asistir a la fiesta de lanzamiento el viernes 6 de mayo en la Sala Metrónomo en Ernesto Pinto Lagarrigue #179, Bellavista y cuyas entradas están a la venta.