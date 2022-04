Sergio Lagos rompe en llanto en Aquí se Baila: animador se emocionó tras pregunta de Fran García-Huidobro

La noche del jueves se desarrolló la gran final de la segunda temporada de Aquí se Baila.

Camila Andrade y Bastián Retamal; María José Campos y Emilio Rubilar; Xiomara Herrera y Pancho Solar; y Thati Lira con Julio Allendes fueron las cuatro parejas que disputaban ser los ganadores del espacio de Canal 13.

La segunda temporada del programa de Canal 13 vivió una emocionante final👇https://t.co/hzRikxNsnB — Publimetro (@PublimetroChile) April 29, 2022

Finalmente, el público decidió cuál sería la dupla ganadora, siendo Xiomara y Pancho los vencedores de la segunda temporada del programa.

La emoción de Sergio Lagos

Durante el espacio, luego de la presentación de María José Campos y Emilio Rubilar, Fran García-Huidobro le realizó una pregunta al animador.

“Señor Lagos, ¿Cómo está usted?”, partió consultando la jurado, tras lo cual le señaló que lo encontraba diferente, “un poco emocionado”, durante el espacio.

“Me gustaría saber qué significa para usted el Aquí se baila”, agregó la actriz.

Visiblemente emocionado, el conductor del programa señaló que “hoy día la Lucha me dijo que tenía una cosa como una chacra y siempre bromeo con eso porque se puede chacrear todo, pero no sé, no tengo claro lo que pasa Fran”.

“No podía hacer el texto y me invitaron hacer acá e hicimos una reunión, me pidió el beduino que dijera unas palabras y no podía decir nada. Han sido 58 jornadas en las que de alguna manera logramos el propósito de la comunicación que es reunirnos, ponernos en común, comulgar, aprender del otro y también dejar que el otro aprenda de uno de alguna manera”, afirmó Lagos.

Tras esto, relató que “es todo tan gracioso porque todos hemos cambiado, yo era el quinto, último delantero y hoy estoy siendo parte de un nuevo brillo que estamos teniendo en este canal y me alegra mucho. No por mí, ni por los participantes que son el alma de esta fiesta, me alegro por el pequeño que trae todos los días la camiseta de una banda rockera, me alegro mucho por todos. Se dice tan livianamente que la televisión es un lugar donde maquinamos, que estamos al servicio de supuestos intereses pero todo eso se diluye cuando los vemos a ellos haciendo arte público a través de la televisión pública. Sin eslogan, sin manifiestos, solo el corazón ahí”.

“Usted está donde se merece estar, donde siempre se mereció estar”, le señaló finalmente García-Huidobro.

El recuerdo de su padre

Tras este hecho, el animador recordó además a su padre.

“Solo quiero decir algo, mi padre llevamos el mismo nombre, mi padre era un comunicador extraordinario, un doctor maravilloso y cada vez que parto ahí, me lo pongo encima y le digo vamos viejo”, expresó

“Hoy en la mañana, por eso tal vez estoy tocado, fui a dejar a mi hijo León al colegio y anoche nos pasamos la noche preparando una disertación, un ejercicio que tenía que decir un texto acerca de la educación en el colegio y los vi a ahí. A mi viejo, a él y a mí reunidos en un abrazo”, manifestó.

“Su padre, donde sea que esté, está orgullosísimo de usted”, le indicó posteriormente García-Huidobro. “Te quiero Fran, muchas gracias”, le respondió el animador.

