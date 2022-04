Kenita Larraín reaccionó a caricatura inspirada en ella utilizada por el Ministerio del Trabajo: “No me lo puedo creer”

Durante este 28 de abril se celebró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y para celebrar y concientizar a las personas sobre la importancia del seguro social, el Ministerio del Trabajo publicó una infografía con un detalle que llamó la atención de los usuarios: aparecía una caricatura de Kenita Larraín en silla de ruedas.

El dibujo nos lleva al 2005, cuando la numeróloga llegó al aeropuerto de Santiago en una silla de ruedas a causa de un accidente en Costa Rica, en donde se habría lesionado las piernas.

La imagen llegó a viralizarse en las diferentes redes sociales, tanto así que el ministerio tuvo que bajar la imagen de sus redes sociales.

Esta acción fue tras las instrucción de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que según lo consignado por The Clinic, algunos funcionarios acusaron de que la imagen era “insultante” porque se mofaba de la violencia de género.

Las palabras de Kenita

Sin embargo, el tema no quedó ahí, dado que durante la transmisión de “Zona de Estrellas” comentaron la situación y se pusieron en contacto con Kenita para averiguar si estaba dentro de su conocimiento el uso de su imagen.

“No me lo puedo creer ¿Realmente es para tanto? Luego van a decir que yo, que tal… Yo no tenía idea. No sabía nada. Me estoy merendando, o sea tomándome mis onces con esta noticia’”, señaló Larraín a Manu Gonzales, quien aclaró que Larraín no sabía de la infografía.

En la fotografía también estaban incluidos otros personajes que son bastante reconocidos por la cultura popular, entre ellos Yuyin de la serie Hey, Arnold!, Juan Tipo de Los Simpson, Tristeza de la película de Disney Inside Out, y el perro del antiinflamatorio Flogojet.

Acá te dejamos la imagen: