Estos son los actores de ‘Pálpito’ que son pareja en la vida real e incluso están casados

La serie ‘Pálpito’ sigue haciendo de las suyas en Netflix, pero más allá de que se ha convertido en todo un fenómeno dramático y de acción, esta producción ha calado muy bien en el gusto de la audiencia debido al talento de sus actores principales quienes han sabido plagar de sentimientos esta trama.

Es por eso que más de uno se ha interesado en ahondar en la vida personal y profesional de cada uno de ellos, pues la gran mayoría son figuras de trayectoria y que poseen una gran cantidad de seguidores en el mundo. De ahí que sean cada vez más quienes estén conociendo parte de sus gustos, hobbies e incluso romances. Y para sorpresa de muchos, hay cuatro figuras que son pareja en la vida real y pocos atinaron a imaginarlo.

Y es que ante el impacto de esta historia, el público se avocó en conocer este tipo de detalles que siempre causan curiosidad o asombro, por considerar que nunca lo hubieran imaginado, sobre todo si se trata de sus actores favoritos quienes, en ocasiones poseen personajes antagonistas o que nada tienen que ver con sus amores fuera de cámara.

Actores de ‘Pálpito’ que son pareja en la vida real e incluso están casados

En ‘Pálpito’ se pudo apreciar a una gran cantidad de figuras entre las que destacan Michel Brown y Ana Lucía Domínguez, ambos le imprimen una realidad a sus personajes que más de uno llegó a pensar que entre ellos existía algo, pues su conexión llegó a traspasar las pantallas, pero la realidad es otra, pues el guapo argentino realmente está unido y hasta en matrimonio, desde hace 8 años, con quien fuera su coestrella en los primeros capítulos, la actriz Margarita Muñoz.

Ellos no solo llevan muchos años juntos, sino que también han trabajado en diferentes producciones con papeles que nada tienen que ver con su verdadera relación sentimental, pero, en esta oportunidad ellos pudieron estar juntos solo por unas escenas en las que derrocharon amor, pero al mismo tiempo dolor y desesperación ante la perdida de esta mujer a quien literalmente, le robaron el corazón.

Incluso, las fotografías que se utilizaron para desarrollar su historia de amor son tan reales que hasta utilizaron las de su boda real. Esto no solo le aportó más credibilidad a sus interpretaciones, sino que generó sensaciones inexplicables y que ahora cobran fuerza una vez despejada esta información que los une de forma muy especial en lo personal y profesional.

Pero, ellos no son los únicos que han tenido el privilegio de trabajar juntos, pues en esta serie tan impactante hay otra pareja que está conformada por los actores: Juan Fernando Sánchez y Nina Rodríguez. Ellos sí han sorprendido a la audiencia, pues tan solo tienen días de haber contraído matrimonio, por eso se les nota tan enamorados en sus redes sociales, pero no en esta producción en la que sus personajes no coinciden de forma tan directa, pues él interpreta a Sarmiento, uno de los hombres que forma parte de la banda de tráfico de órganos y ella es la muy tierna tía que acompaña al protagonista a pasar el dolor de la muerte de su hermana.