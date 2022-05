Estos son los retiros que hará Netflix para el mes de mayo 2022

Una vez más el catálogo de Netflix se renueva para dar paso a más historias sorprendentes, originales y clásicos que nunca pueden faltar entre sus apuestas de cada mes.

Por eso, mayo no podía ser la excepción, ya que este ha sido uno de los más esperados, ya que trae de vuelta la serie ‘Stranger Things’ con su cuarta temporada. Esta ha sido una de las más esperadas producciones que tiene a los fans ansiosos por descubrir gran parte de los misterios y demás acontecimientos que los sorprenderán ya que viene plagada de novedades, nuevos personajes y situaciones insospechadas. Pero para los más fans hay que recordar que esta serie solo mostrará la primera parte el 27 de mayo para luego culminar con el total de 9 capítulos el próximo 1 de julio.

Todo esto ha generado un “boom” de forma tal que no hay quien no haya hecho un conteo de los días que faltan por descubrir estas nuevas aventuras plagadas de misterios. Así que si eres uno de ellos, debes estar más ansioso que nunca, pero sino, hecha un vistazo a las tramas que ya no estarán para que te de chance a verlas antes de que se despidan por completo de la plataforma streaming.

Retiros que hará Netflix para el mes de mayo 2022

Hasta ahora uno de los clásicos que se despide del catálogo de entretenimiento de Netflix para mayo de 2022 es Misión Imposible. Y es que esta producción que catapultó a la fama mucho más a Tom Cruise ya cumplió con el tiempo estimado dentro de la plataforma en la que ha generado aún un gran número de vistas, así como de reacciones, sobre todo para las nuevas generaciones que desconocían de ella y que se han sentido muy identificados con su propuesta tan vintage.

Sin embargo, ella no es la única que dice adiós, pues desde el 1 de mayo ya no tendrás disponibles títulos como: La Edad de la Inocencia, A Yellow Bird, Amigos con dinero, Angry Birds: La Película, Closer: Llevados por el deseo, Darc, Después de la Tierra, Ese es mi hijo, Fire in the Blood, Galinha Pintadinha, entre otras series y películas que aquí te presentamos:

Resident Evil - Degeneration

Esta emblemática producción repleta de acción y ficción cuenta con la siguiente sinopsis: “En 2005 siete años después del brote de Virus-T en Raccoon City, Claire Redfield se reúne con una colega de la organización de derechos humanos contra el Bio-terrorismo, Terra Save en un aeropuerto de Hardville”. Esta película se despide el 1 de mayo.

También se despiden el 1 de mayo: Resident Evil: Vendetta, Roman J. Israel, Los juegos de la resaca, Juegos sexuales 3, Space Chimps, Sobre todo, Sunny, Below Deck, No te metas con Zoha, Top Gun: Pasión y Gloria, La Saga completa de Misión Imposible.

Bodyguard: El Guardaespaldas

Esta es una historia ideal para los amantes de la acción, pues se basa en la vida de un hombre veterano de la guerra que ahora se dedica a una labor que le cambia la vida por completo aprenderá a solventar cualquier tipo de situación que ponga en peligro a los habitantes de Londres. Esta producción se despide el 3 de mayo.