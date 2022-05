Todo comenzó con un terremoto: Yuhui Lee contó detalles de su historia de amor con una chilena

Durante el último capítulo de “La Divina Comida”, Yuhui Lee confesó cómo conoció a su actual pareja, Yharin Prado, y que su primer encuentro fue en uno de los lugares más típicos de la capital, La Piojera.

El cocinero entregó detalles a sus invitados Nataly Chilet, Fabricio Vasconcelos y Claudia Miranda, con quienes compartió durante 4 noches.

Todo comenzó a raíz del regalo del exbailarín de axé, quien le obsequió un vaso del reconocido bar.

“Es donde conozco a mi polola”, empezó a contar de forma coqueta. “La conocí afuera, en un restaurante. Ella me dijo ‘¿conoces el terremoto?’. Yo le digo ‘No’, y me dice ‘vamos a La Piojera’”, añadió.

El exparticipante de Master Chef confesó que no le gustó el trago, y en esa ocasión tuvo su primera cita con Yharin, la cual duró 2 horas.

“¿Hubo pedido de pololeo o después se pusieron a pololear?”, interrogó curioso Fabricio Vasconcelos.

“Yo le pregunté si éramos pololos y ella me dijo ‘no, en Chile tú no me lo pediste, así que no’. Así que le pregunté ‘¿puedes ser mi polola?’”, y actualmente llevan seis años de relación.