Ex-prometida de Johnny Depp, Jennifer Grey, asegura que era “loco, celoso y paranoico”

Johnny Depp ha tenido varios romances a lo largo de su lucrativa y extensa carrera con más colegas que solo su ex esposa Amber Heard. Actrices y modelos como Winona Ryder, Kate Moss, Vanessa Paradis, pero de la que no se habla mucho es de Jennifer Grey.

En su nuevo libro biográfico, Out of the Corner, Grey recordó a su ex pareja, contando que fue su agente la que arregló una cita a ciegas entre ella y el actor, en 1989. “Hablamos, comimos, bebimos Jack Daniel’s, nos reimos hasta cansarnos, fumamos cigarros entre las comidas,” compartió la actriz, según reportó The Independent.

La actriz de Dirty Dancing recordó a Depp, que trabajaba en ese entonces en 21 Jump Street, como “ridículamente hermoso. Y sorprendentemente abierto, divertido, ocurrente y dulce.”

Grey desveló luego que el actor de Piratas del Caribe le propuso matrimonio dos semanas después de que se conocieran y se comprometieron, llegando a adoptar una perrita llamada Lulu. “Ella era nuestro bebé de práctica”, comentó Grey del pequeño can, “y también alguien para hacerme compañia cuando Johnny no estaba en la ciudad.”

En ese entonces, Grey recuerda que “Johnny iba y venia de Vancouver, pero había comenzado más y más a meterse en problemas: peleas en bares y problemas con la polícia”.

Se ponía celoso “como loco”

“El comenzó a perderse los vuelos de vuelta a LA porque se quedaba dormido o cuando llegaba a casa, se ponía celoso como loco y paranoico sobre que había estado haciendo mientras el no estaba”, alegó Grey. “Yo le atribuí su mal humor e infelicidad a que se sentía miserable e impotente de quererse ir de 21 Jump Street.”

De acuerdo con Grey, la actriz acabó con el compromiso justo antes de su cumpleaños 29 porque, según The Independent, ella rompió con el y Depp se fue a una reunión y luego no la contacto por horas.