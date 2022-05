Las dos celebridades que tienen prohibido de por vida asistir a la Met Gala

El Met Gala es uno de los eventos más importantes de la industria de la moda, celebridades de todas las índoles se reúnen en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para desfilar con increíbles prendas, pero, no todos tienen permitida la entrada, estas son las dos celebridades que no podrán asistir nunca más.

Hacer acto de presencia en el exclusivo evento siempre viene bien para las celebridades, que se aseguran estar al día siguiente en las redes y los titulares. Por lo que, no poder ir a la Met Gala por el resto de tu vida puede ser un castigo terrible, este es el caso de Tim Gunn y Donald Trump.

Las razones por las que Tim Gunn y Donald Trump no pueden ir a la Met Gala nunca más

Si bien Gunn es ampliamente conocido en el medio, parece que sus comentarios en el show “Fashion Police” no fueron muy bien vistos por los organizadores. Aseguró que nunca olvidará “Ver a Anna Wintour mientras dos guardaespaldas la bajan cinco tramos de escaleras desde el show”, cosa que causó un enorme revuelo y desde entonces no ha sido invitado.

Por otro lado, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump parece que nunca hará aparición en la gala ya que, Anna Wintour, quien organiza el evento, una vez reveló durante su aparición en “The Late Late Show with James Corden” que, jamás lo invitaría.

La revelación se hizo durante la dinámica de “Spill Your Guts or Fill Your Guts”, donde Corden preguntó “¿A quién nunca invitarías a la Met Gala?” y Anna respondió sin dudar “Donald Trump” para evitar comer algo asqueroso. La Met Gala se llevará a cabo el 2 de mayo de a las 6pm hora de Nueva York.

Te puede interesar:

La exigente rutina de ejercicios de Shakira que le permite estar en forma a sus 45 años de edad

Amber Heard despidió a todo su equipo de relaciones públicas en medio del repudio del público