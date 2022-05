Pollo Castillo hace mea culpa por video donde simula atropellar a una joven

El joven comediante “Pollo” Castillo hizo un mea culpa por el video que subió a redes sociales, donde se ve que atropella de una mujer, como parte de uno de sus sketch, el cual se llenó de críticas porque “normaliza la violencia contra la mujer”, dijeron en algunos de los comentarios.

En la imagen, el influencer maneja un vehículo junto a otros amigos y ven una joven en la esquina de la calle, bailando una famosa canción que se hizo viral. Tras esto, el grupo pasa con su auto por arriba de ella, dando a entender que así no tendrían problemas con sus pololas (celosas).

“Esto NO ES HUMOR, es machismo y estupidez. Tolerancia cero contra la violencia hacia la mujer”, comentó una usuaria de Instagram, identificada como @ladoctorafeminista.

“pense lo mismo!!!! y quede.. es gracioso atropellar a una mujer entre puros hombres??..que mensaje deja detras de su chiste?.. cuando veo que esta lleno de gente muerta de la risa y dando like..demasiado normalizada la misoginia y machismo..tanto que te tratan de amargada, fome si lo visibilizas”..@dani___danae

“Así es, es apología de la violencia contra las mujeres. La mentalidad de estos pobres wns no les permite vernos como seres iguales, la socialización masculina hace que nos vean como inferiores, utilizables”, comentó @dxesantiagochile.

Ante la masiva funa, Benjamín Castillo decidió bajar el video de sus redes y se disculpó en Instagram, señalando que si bien no era su intención apelar a la violencia “puede que esté pasando por alto cosas que no me doy cuenta”, reflexionó.

“Jamás fue el sentido”

“Amigos este video generó mucha polémica, dado a que páginas lo tildaran de misógino y femicida. Claramente ese jamás fue el sentido del vídeo. Ustedes conocen de años mi tipo de contenido y forma de pensar, aún así puede que esté pasando por alto cosas que no me doy cuenta, especialmente en tiempos donde día a día seguimos aprendiendo”.

Además, agregó que “Mi finalidad con hacer contenido siempre ha sido divertir y no polemizar, si algo se viraliza que siempre sea por lo primero. Pido disculpas a todo aquel o aquella que se haya sentido ofendido y para aquellas páginas, no divulguemos odio, hate y polémica. Estoy seguro que nuestros propósitos son parecidos”, cerró.