“Starstruck” parte esta noche con musical de Sergio Lagos, José Alfredo Fuentes, Tonka Tomicic, Andrea Tessa y Álvaro Escobar

“Starstruck, de fanáticos a estrellas” debuta esta noche por las pantallas de Canal 13, que marca también el regreso a las pantallas de Tonka Tomicic.

En este proyecto tres personas que no se conocen se unirán para tributar, por medio de musicales, a un artista del mundo de la música en diferentes etapas de la vida de éste. De esta manera es como 16 teams llevarán al escenario a Raphael, Tina Turner, Chayanne, Shakira, Elvis Presley, Olivia Newton-John, Juan Gabriel e Isabel Pantoja, entre otros.

[ Tonka Tomicic descarta haber pensado en dejar la TV por escándalo de “caso relojes”: “No, jamás, son rumores” ]

Y el animador y el jurado de “Starstruck, de fanáticos a estrellas” se presentarán esta noche inaugural con un musical para la obertura.

El emblemático tema “(I´ve had) The time of my life”, de la película “Dirty dancing”, se tomará el escenario bajo las voces de Sergio Lagos, y el panel de jueces: José Alfredo Fuentes, Andrea Tessa, Álvaro Escobar y Tonka Tomicic.

starstruck

“Una de las cosas que más me gusta de este programa es que ponemos a la música en primer lugar. Y qué bello es trabajar en torno a ésta y ser parte de instancias que pueden tocar los corazones de las personas y que les pueden provocar grandes emociones, desde alegría hasta nostalgia”, señala Sergio Lagos.

Por su parte, acerca del musical en el que estará, Tonka Tomicic destaca que “mi actuación es breve y un pequeño aporte. Seguí los consejos de mis colegas jurados y me lancé. Fui al estudio de grabación y con la ayuda de los profesionales todo salió mucho mejor. Además que es un juego y es un momento donde nosotros le damos el pie a los súper artistas, que son los teams que van a competir en el programa”.

[ “Starstruck”: los entretelones del original nuevo programa de Canal 13 ]

En tanto, Álvaro Escobar detalla que “el musical refleja un trabajo mancomunado, maravilloso y de sintonía fina en post de un objetivo, que es poner a la música como protagonista y que es lo que este programa le ofrecerá a la gente”, añadiendo que “yo tengo experiencia en estudios, grabé un disco en 2010 humildemente hablando y ese gozo es adictivo. Es una experiencia muy linda trabajar con un productor musical para dar lo que uno es capaz de dar y lo que él necesita, que son colores de voz muy precisos, una afinación y una onda específica, así que me gustó mucho este trabajo. Es precioso y emocionante”.