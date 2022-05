Así es como Johnny Depp quería que fuera el final de Jack Sparrow antes de ser despedido

En medio de los juicios por comprobar su inocencia, muchos detalles sobre Johnny Depp han salido a la luz, especialmente respecto a su carrera.

Es bien sabido que el actor ha sufrido las consecuencias de las acusaciones de su ex esposa Amber Heard, así como los tabloides que lo señalaron como un “violentador de esposas”.

Fue en 2020 cuando se dio a conocer que Depp habría sido vetado no sólo de la tercera entrega de “Animales Fantásticos” sino también de futuros proyectos de la franquicia de “Piratas del Caribe”, la cual ha protagonizado desde 2003.

Johnny Depp como Jack Sparrow en “Piratas del Caribe” Foto: Facebook. Imagen Por:

Aunque según se dijo que “Disney ya se había alejado del futuro de Depp en ‘Piratas’ mucho antes del juicio de Reino Unido, incluso si no había cortado los lazos”, el actor aseguró haber sentido que le dieron la espalda.

Fue durante una de las audiencias recientes que Depp habló sobre sus planes para concluir la serie antes de que lo despidieran.

“Una franquicia solo puede durar tanto tiempo, y hay una manera de terminar una franquicia así. Pensé que los personajes deberían tener una salida, para terminar la franquicia con una muy buena nota. y planeé continuar hasta que fuera el momento de parar”.

Depp dio vida al enigmático Capitán Jack Sparrow en cinco películas de la franquicia: The Curse of the Black Pearl (2003), Dead Man’s Chest (2006), At World’s End (2007), On Stranger Tides (2011) y Dead Men Tell No Tales (2017). Aunque no hay razones claraxs con respecto a la decisión que tomará Disney con futuras producciones, se ha especulado que Margot Robbie sería la nueva protagonista. El hecho es que Depp no estará involucrado.

“El Capitán Jack Sparrow era un personaje que había construido desde cero y era algo en lo que puse mucho: pones mucho de ti mismo en los personajes”.

El actor continuó: “Habiendo trabajado en esas películas con esas personas, y habiendo puesto muchas de mis propias reescrituras, diálogos, escenas y chistes y lo que sea...no entendía muy bien cómo, después de esa larga relación, y una relación bastante exitosa, ciertamente para Disney, que de repente yo era culpable hasta que se probara mi inocencia”.

“Mi sensación era que estos personajes deberían poder tener su propio adiós”, testificó Depp. “Hay una forma de acabar con una franquicia así… Planeé continuar hasta que fuera el momento de parar”.

Durante el contrainterrogatorio, el abogado de su ex esposa, Ben Rottenborn, indagó en los sentimientos del actor acerca de lo sucedido con la franquicia de “Piratas del Caribe”.

"Johnny perdió ganancias de aproximadamente 40$ millones. Perdió 22,5 millones por Pirates 6. También perdió películas que no eran de estudio. Eso fue alrededor de 17,5$ millones en un año base".



Sobre la pérdida de ganancias de Johnny Depp debido a AH.#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/l3ku99FrOU — JDSC🇪🇸/🇬🇧 (@jdepps_crew) May 3, 2022

Rottenborn alegó que incluso sin el artículo de opinión de Heard, Depp no estaba realmente interesado en estar en otra película de Pirates de todos modos.

“El hecho es, señor Depp, que si Disney viniera a usted con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en este mundo haría que volviera a trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe? ¿Correcto?” preguntó.

Sin titubear, Depp respondió: “Eso es cierto, Sr. Rottenborn”.

Los fans no han dejado de mostrar su apoyo incondicional al actor y están de acuerdo que no debería volver a trabajar con Disney

“Disney le dio la espalda cuando más los necesitó, pero él siempre será nuestro Capitán Sparrow”. “Por dignidad es lo más corecto. Piratas del Caribe no será lo mismo sin él pero yo que Depp les haría pagar”. “Johnny es inocente y le dieron la espalda. Bien por él que se va de ahí con la frente en alto”, se lee en redes sociales.

Aunque en algún momento se dijo que el actor odiaba interpretar al pirata, durante los juicios ha dejado claro el gran cariño que le tiene y lo demostró con la sonrisa cuando su hermana, Christi Dembrowski, hizo mención del “Capitán Jack Sparrow”.

“Señora Dembrowski: ¿Cuándo se estrenó la primer película de ‘Piratas del Caribe?”. “Creo que fue en 2003″, respondió. “¿Cuál fue el papel de su hermano en la película?”, dijo el abogado. “El fue el capitán Jack Sparrow”, contestó.