El vestido maldito de Marilyn Monroe que Kim Kardashian usó en la Met Gala

La noche de este lunes se realizó la Met Gala 2022 y muchas estrellas pasaron por la alfombra roja, pero una de las que más llamó la atención fue Kim Kardashian.

Y es que la socialité brilló como siempre, esta vez en un vestido espectacular de lentejuelas y transparencias que fue propiedad de Marilyn Monroe.

La actriz y modelo llevó este vestido espectacular de piel y lentejuelas con 2.500 swaroski cosidos a mano para cantarle al presidente John Fitzgerald Kennedy, la noche del 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe, con un valor de 5 millones de dólares #MetGala pic.twitter.com/2Ga3LaAOJZ — Johana (@Johanacarroza03) May 3, 2022

Kim no es la dueña del vestido, solo lo tuvo por unos minutos para desfilar en el importante evento y luego se lo quitó, y llevó una réplica.

El museo Ripley’s Believe it or not de Florida c ompró este vestido en una subasta por 4,8 millones de dólares, y Kim viajó allí la semana pasada para hacer las últimas pruebas.

Kim kardashian usando el vestido original de Marilyn Monroe.

Para superar esto hay que revivir a Cleopatra, sacarle lo que tenga puesto y usarlo en la alfombra roja, sino imposible. pic.twitter.com/USlEh3ENOr — Barbie Di Rocco (@barbiedirocco) May 3, 2022

La odisea de Kim Kardashian para llevar el vestido de Marilyn Monroe

La famosa contó que tuvo que adelgazar 7 kilos para poder llevar este vestido en la MET Gala , ya que no se podía modificar por su importancia histórica y los cuidados que debía tener.

“Me ponía un traje de sauna dos veces al día, corría en la cinta de correr, eliminaba por completo el azúcar y los carbohidratos, y solo comía las verduras y las proteínas más limpias”, dijo en una entrevista en Vogue.

Iconicccc!!! Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe #MetGala pic.twitter.com/BwREnw7P02 — RM (@MongelosR) May 3, 2022

Un pequeño probador estuvo situado en las escaleras del Met Gala donde un asistente con guantes blancos ayudó a Kim a vestirse.

“Soy muy respetuosa con el vestido y con lo que significa para la historia de Estados Unidos. Nunca querría sentarme con él, ni comer en él, ni correr el riesgo de que se dañe, y no llevaré el tipo de maquillaje corporal que suelo llevar”, explicó.

La historia del vestido “maldito” de Marilyn Monroe

Aunque muchas añoraban ese vestido, y Kim lo llevó con suma elegancia, esta prenda tiene una historia que pocos conocen.

Y es que a Marilyn se le rompió el vestido esa noche, sin embargo, logró resolverlo todo y siguió adelante con el show que ha sido histórico.

Marilyn Monroe cantó feliz cumpleaños a Kennedy con este vestido Twitter

Además, el vestido lo arreglaron y se encuentra en perfectas condiciones, por lo que Kim lo puedo llevar sin problemas.