“¿Por qué estoy llorando?”: Cami se conmovió hasta las lágrimas con presentación de joven participante

La noche del lunes se emitió un nuevo capítulo de The Voice Chile.

En el programa de CHV se presentó María José Navarro, una joven maquilladora de 26 años que comentó que componía música para crear conciencia sobre la bisexualidad.

En su audición a ciegas interpretó la canción Drivers License de Olivia Rodrigo, en donde Cami fue la primera en presionar el botón y girar el asiento.

Mientras que en los momentos que finalizaba su presentación, Beto Cuevas también giró su silla, provocando la emoción de la participante.

En ese instante, Cami también se veía visiblemente conmovida con la presentación de Navarro. “¿Por qué estoy llorando?… No sé”, afirmó la cantante.

“Me pasó algo muy heavy que no me había pasado antes en el programa. Me dio una sensación de mucha paz y eso es muy lindo en las voces, cuando no son invasivas, no son solamente ‘wow el show?, te dan paz, te dan cobijo. Me conecté mucho contigo”, detalló posteriormente la coach de The Voice Chile.

Revisa la presentación de María José Navarro