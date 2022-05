Te contamos la verdadera historia que hay detrás de la erótica película ‘365 días’

Tras el éxito de 365 días el público no ha parado de indagar sobre esta película que ha generado tantas reacciones a favor y en contra debido a la temática sexual abordada.

Y es que desde que llegó a Netflix esta historia se ha convertido en todo un fenómeno, pues no hay quien no haya generado una opinión sobre la manera de cómo sus personajes actúan ante una aparente ficción en la que una chica es secuestrada y sometida a enamorarse de un hombre poderoso y que solo encuentra placer en ella. Esto lo lleva a crear una dinámica que le permita a esta chica enamorarse por completo de él sin medir las consecuencias que esto puede acarrear entre ambos.

Pero, eso no es todo, pues las escenas plagadas de erotismo puro han sido también gran parte del éxito de esta trama que está basada en los libros de la escritora Blanka Lipinska quien recientemente rompió el silencio y alegó que gran parte de este romance surgió en su vida, pero ella le hizo unas modificaciones para generar más impacto.

La historia de cómo nació 365 días

Las declaraciones de la creadora de 365 días dejó a más de uno atónito, pues al saberse que ella partía de hechos reales, no hubo quien no imaginara cómo había sido la vida sexual de esta mujer que ahora saborea el éxito tras el estreno de las dos partes de esta historia, pero lo cierto es que ella debió hacer uso de la imaginación y de sus instintos, pues su relación no fue tan fascinante como la que se ha podido apreciar en la pantalla.

Y es que en recientes declaraciones, Lipinska dejó claro que esta producción nació luego de una tormentosa y muy frustrante relación que ella tuvo y en la que no fue correspondida como ella quería, pues el chico que la acompañó por un año nunca quiso tener sexo ni nada que tuviera que ver con lo reflejado en esta película. Además, aclaró que tampoco vivió ningún tipo de presiones, ni mucho menos fue víctima de secuestros o cualquier tipo de violencia, pero sí de mucha frustración por no tener el placer de disfrutar la intimidad ya que ella lo amaba.

“Estaba en una relación con un chico que amaba, pero él no quería tener sexo conmigo. Entonces, después de un año sin sexo, todavía estaba con ese chico, pero escribí ‘365 días’, porque lo necesitaba por mi salud. No podría escribir sobre sexo corriente, mi libro trata sobre cuando tienes un fuerte deseo y pasión, así que solo he podido escribir sobre ese tipo de sexo o relación”, señaló la autora en una entrevista y así lo reseñó el portal Vader.

Con esto queda claro que ella necesitaba expresar todo lo que sentía sobre su relación en la que nada pasaba, por lo que debió recurrir a la imaginación para satisfacer sus deseos y presentar una historia que ha hipnotizado a todos por su carga erótica y que es digna de tomar en cuenta para cumplir ciertas fantasías.