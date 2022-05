Celebrando May The 4th: conéctate a nuestro Live con invitados y fans de Star Wars

Los juegos de palabras suelen ser usados para marcar días especiales. Pasa con Mario de Nintendo, cuyo día especial es el «Mar10» el 10 de marzo, porque si se fijan, al escribirlo como se usa en Estados Unidos, forma la palabra «Mario».

La celebración del 4 de mayo como el «Día de Star Wars» tiene una conexión parecida, aunque un trasfondo histórico mucho más potente. ¿Lo más simple? Es un juego de palabras relacionado con la frase «Que la Fuerza te acompañe», «May the Force be with you». Y en este día especial, los fans dicen «May the fourth».

Celebración con FayerWayer y Publimetro.cl

Dado a que esta saga ha marcado a muchos, desde FayerWayer estamos invitando a una fiesta hoy: un streaming con fans de StarWars, Youtubers, sorteos de Hasbro y más. La transmisión comenzará a las 21:00 hora de Chile a través del Fan Page de Fayerwayer y de la Fan Page de Publimetro.cl en Facebook.

Dentro de los invitados contaremos con Metalchef Chile, Roberto Llanos, donde el gran Youtuber rockero de la cocina preparará “Filete de Jabba”. También nos acompañará la comunidad Esgrima Jedi Chile, dándonos a conocer todos los detalles del arte de batalla con lightsabers.

Junto a ellos, participarán representantes de The Con de Ciudad Juárez, México. Se trata de organizadores de eventos y ferias similares a lo que es FestiGame en Chile. Marko Lohe y Marian Ruacho además son actores de doblaje, amigos y cercanos de Gerardo Reyero (voz de Han Solo), así que nos darán más detalle de este gran trabajo en el cine.

Un bloque de cine con Ernesto Garratt y Cata Donoso, Positive Diva, hablaremos de las películas y lo que se viene de las series, aportan también a esta gran noche. Se suma un segundo bloque de cine, con el crítico de cine JC Berner (CineTvYmás) y Kathy Ross, experta en efectos especiales, quienes profundizarán en esta materia. Almendra Blue, especialista en maquillaje, nos trasladará a otra galaxia con su talento.

Finalmente, miembros del equipo FayerWayer, entre los que se encuentran nuestro youtuber Palta Moxley y nuestro periodista Alberto Sandoval, se sumarán a la transmisión conducida por nuestra editora general Consuelo Rehbein, la periodista de cine France Massone y la generadora de contenido de Star Wars, Natha Floyd.

¡Regalos y sorpresas!

En este May The Fourth, Fayerwayer tiene regalos para todos esos fanáticos coleccionistas de Star Wars, gentileza de nuestros amigos de Hasbro. Hay The Black Series como: Echo, Ahsoka Tano y Death Watch Mandalrian. O figuras Retro: Lobot, Bo-Katan Kryze y Kuiil. Atentos al bloque donde hablaremos de estas colecciones ¡Habrá sorteo!

Todas estas figuras los encuentran en Hasbrostore.cl, grandes tiendas y supermercados. ¡Atentos a los sorteos en la transmisión! Y como también apoyamos a las pymes La Tiendita del Geek sorteará una polera de Grogu, un destapador de botellas de StarWars y un colgante de los dados de Han Solo. Almendra Blue y France Massone sortearán una paleta de maquillaje de The Mandalorian también.

Un poco de historia

¿De donde viene el May The 4th? Todo esto comenzó de la mano de la prensa británica. La celebración de esta fecha data desde 1979 como «Día de Star Wars».

El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado tras el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase «May the Force be with you», traducido como «que la fuerza te acompañe». Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day.

Otro hito importante se produjo en 2011 cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día. Desde entonces multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars. Y así, una serie de iniciativas se han ido sumando a este día especial.