Cómo combinar playeras oversize para lucir femenina y sofisticada

La moda de las tallas grandes está en su mejor momento y es que cada vez más personas se suman a usar prendas holgadas, por eso aquí te enseñaremos cómo lucir playeras oversize de una forma femenina.

Si hay una lección que nos han dejado las tendencias de este 2022 es que los estilos urbanos, casuales y comfy no tienen por qué dejar de lado esa delicadeza, feminidad y elegancia que muchas veces disfrutamos.

La clave para mantener estas características con estas tendencias es buscar un equilibrio con las prendas que seleccionemos, ya que será la combinación de todo la que brindará ese resultado que buscamos.

Es por eso que, los pequeños detalles podrían marcar por completo la diferencia con estos outfits que tienen como base una playera oversize.

Aquí te mostraremos algunas alternativas que pueden servir como guía para lograr los mejores looks de talla grande y que, a su vez, se mantenga ese estilo delicado que buscas en todos tu atuendos.

Lo primero que debes tener en cuenta es que para armar tus atuendos, no existen reglas estrictas, ya que cada persona debe seguir su instinto y probar con aquellas prendas que más la representen.

Ahora bien, existen algunos tips que pueden servir como base para lograr ese estilo perfecto para ti.

Así puedes combinar playeras oversize de forma perfecta

Llévala como vestido

Hay muchas maneras de llevar una playera oversize, pero no hay duda de que una de las mejores formas de lucirla de forma femenina es como un vestido.

Cuando selecciona una playera como vestido puedes jugar con calzado de tacón, tenis, botas, sandalias y más, además de añadir otros elementos que brinden un estilo delicado.

No exageres con muchas prendas oversize

Si llevas una playera oversize, es válido llevar otras prendas de talla grande, pero debes tener cuidado de no exagerar en este sentido, ya que puede crear un efecto no deseado y no tan sofisticado.

Los accesorios marcarán la diferencia

Selecciona accesorios que brinden un toque delicado y que se adapten al contexto en el que lucirás tu look. Muchos tipos de accesorio pueden brindar un toque elegante, sofisticado, formal o informal.

Por eso, es clave que tengas una buena selección de accesorios.

Sé atenta con la talla de tu playera

Aunque seleccionar una playera oversize parece muy básico, sí es necesario que tengamos cuidado con la talla que seleccionemos, ya que una talla demasiado grande no nos favorecerá y una muy pequeña no brindará el estilo que buscamos.

Selecciona complementos acertados

Además de los accesorios básicos, es importante seleccionar otros complementos como chamarras, cinturones, zapatos, medias y hasta maquillaje que vaya con ese estilo sofisticado que buscamos. Intenta no saturar tu look y todo funcionará de forma perfecta.