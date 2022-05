“Fue fuerte...”: Claudia Conserva sufrió doloroso accidente casero

Un doloroso accidente casero sufrió Claudia Conserva.

La animadora de Milf dio a conocer el hecho a través de redes sociales, relatando cómo fue que ocurrió la situación.

“Accidente casero …4:00 am me levanto al baño y cómo me cambie de casa, no caché la distancia donde estaba mi velador con mi celular para iluminar y así evitar encender la luz y despertar a @pollolibre66 y entonces … Crack! Así sonó mi nariz con el golpe que me di en el borde del velador”, señaló la conductora de TV a través de su cuenta de Instagram.

“Ha sido más fuerte de lo que yo pensaba”, reflexionó Cretton en conversación con Julio César Rodríguez...👇https://t.co/fUhA1Ib7cZ — Publimetro (@PublimetroChile) May 3, 2022

En la publicación, Conserva indicó que “fue fuerte… Desde entonces que estoy con hielo y antiinflamatorio a ver qué pasa… cosas que suceden…”.

“Lo comparto para que no les pase algo así, cuidado con las levantadas en la noche, evitemos accidentes caseros”, manifestó la animadora.

Finalmente, Conserva agregó que se encontraba “con nariz hinchada y sin dormir igual estoy con pilas para @milftvmas , nos vemos más tarde”.

En la publicación, el rostro de TV+ mostró cómo quedó tras sufrir el doloroso accidente casero.

Revisa la publicación de Claudia Conserva