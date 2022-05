Julio César Rodríguez se quebró con relato de los hermanos Longton sobre su fallecido padre

Un emotivo momento se vivió en el último capítulo de Pero Con Respeto.

En el espacio de CHV conducido por Julio César Rodríguez estuvieron de invitados los hermanos Andrés y Arturo Longton.

En el programa, el animador conversó con ambos sobre el fallecimiento de su padre, el diputado Arturo Longton, quien murió en 2015 producto de un infarto.

En ese sentido, le preguntó al exparticipante de realitys si le habían quedado cosas pendientes con su padre, ya que habían estado distanciados en los últimos años.

“Sí, ha sido como un proceso, pero sí. Yo creo que si, han pasado muchos años. He tenido harto tiempo para pensar”, expresó Arturo Longton.

La animadora indicó que de igual forma siguió con la denuncia contra el joven que le robó su auto desde la puerta...👇https://t.co/lCA7Uau3C0 — Publimetro (@PublimetroChile) May 4, 2022

“Tu relación con tu padre no fue fácil sobre todo al final, el fallece de una manera además muy repentina, ¿te quedaste con cosas que decirle?”, le consultó Rodríguez.

“Sí, pero ahora por ejemplo tú me hablas y ya no es como antes que no podía hablar y me quebraba. Ya maduró el tema y ya lo procesé, entonces ya no hay culpa. Al final la culpa es lo que te hace sufrir más de lo necesario, pero bien. Yo creo que pensé lo que tenía que pensar, lloré lo que tenía que llorar y ya está, más que voy a hacer”, sostuvo Longton.

Tras esto su hermano, el diputado Andrés Longton, indicó que “a mí me cuesta superar la muerte de mi papá en el día a día, porque convivo con él. Esa es mi sensación. Estoy en el Congreso, donde yo pasé gran parte de mi infancia, me llevaba, yo pasaba todo el día en el Congreso”.

“Entonces es una compañía constante, y esa compañía obviamente que hay días que se me aprieta la guata. Siento que hablo con él muchas veces”, manifestó.

“Siento como que me guía a veces en mi trabajo en la cámara. Y mi gran dolor siempre fue no haberlo visto ahí el 2018 cuando yo asumí. El haberlo visto en la galería, por qué creo que nunca se imaginó que habría terminado como diputado. Son penas que te acompañan siempre”, expresó.

Luego de esto, recordó que previo a su fallecimiento. “Unos días antes yo le había dicho que tenía ganas de ser candidato a concejal. Y él me dijo ‘tenemos que juntarnos a conversar porque es una carrera muy difícil desde el punto de vista de los sacrificios personales. Y tenemos que hablarlo’. Y no pude hablarlo… es una pena grande que tenemos”, señaló visiblemente emocionado.

Las palabras del parlamentario emocionaron a Julio César. “Hagamos un salud por el viejo…”, señaló.

Pero Con Respeto (Captura CHV)

Posteriormente, el periodista se volvió a quebrar, tras escuchar el relato de Arturo Longton sobre las razones por las cuales se alejó de su padre, luego que este señalara que se “abanderizó” por su madre cuando sus padres se separaron.

“Me gustó lo que me dijiste de ‘me saqué la culpa’, porque son procesos que todos vivimos…”, expresó emocionado Rodríguez.

“Eres súper sensible Julio”, afirmó finalmente Arturo Longton, quien junto a su hermano abrazaron al animador.