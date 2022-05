‘La octava cláusula’: La nueva película de Maite Perroni que está causando furor

La carrera de Maite Perroni está en constante ascenso. Una muestra de ello es que está de vuelta con ‘La octava cláusula’ una producción que está causando furor en Amazon Prime debido a su temática plagada de celos, traiciones e incertidumbres.

Y es que una vez que se conoció que ella estaría al frente de esta trama no hubo quien no sintiera un especial interés en descubrir lo que ella está dispuesta a seguir ofreciendo luego del imparable éxito que le aún le sigue propinando la serie ‘Oscuro deseo’. Con esto ella reconfirma que es una de las actrices más solicitadas, sobre todo cuando de presentar fuertes dramas se trata.

Pero ahora con este nuevo proyecto se muestra aún más madura, profesional y dispuesta a seguir seduciendo a través de las mentiras y de las cualidades que ofrece su atractivo a través de personajes cada vez más intenso y que te siembra la duda de la traición y demás actitudes que pueden afectar a una relación que aparenta ser la más exitosa, única e inseparable. Así que sino has visto esta trama, te presentamos más detalles de ella.

‘La octava cláusula’ es la nueva película de Maite Perroni que puedes ver en Amazon Prime

Hasta ahora ‘La octava cláusula’ está llamada a ser uno de los thriller psicológicos más eróticos que jamás se haya visto en el servicio streaming. Y es que esta producción presenta cómo una pareja que está a punto de divorciarse acude a un último plan que incluye que la mujer tenga relaciones con un tercero y se deje ver con su amante en frente de su esposo, ya que luego de esto ambos realizarían acuerdos económicos tras su separación.

Aquí no solo se presentan las escenas más sensuales, sino también las más tensas, pues esta mujer está dispuesta a no dejarse engañar una vez más por el que será su exmarido y por tanto ella hace uso de su inteligencia para no quedar afectada tras este inusual acuerdo que luego le cambiará su futuro sentimental de forma inesperada.

En un reciente encuentro que sostuvo Perroni con sus fans a través de su cuenta en Instagram reveló que esta trama se concentra también en el juego de poderes y cómo a través de ellos se puede manipular no solo a las personas, sino también muchas realidades. “Es ver hasta dónde somos capaces de llegar muchas veces por salvar nuestra piel. Es un momento en el que es: rescátese quien pueda y como pueda. Este estado de alerta la hace tener que resolver, que pensar, que actuar y ver de qué manera va a salir de esta situación triunfante. Nadie es como realmente parece que es”, expresó la mexicana y así lo reseñó el portal San Diego Unión Tribune.

Pero también dejó claro que es una historia muy profunda y que no duda que a cualquiera le pueda pasar, sobre todo cuando se está en una relación con tantos altibajos. Por eso, ella invita a sus fans a disfrutarla y que sean ellos quienes saquen sus propias conclusiones sobre su nuevo trabajo que la tiene tan contenta.