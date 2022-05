Luisito Comunica luce curioso regalo que le dieron fanáticos chilenos en la Patagonia

El famoso Youtuber Luisito Comunica está en nuestro país hace una semana, días en los que ha publicado sobre su paso por nuestro país, con postales de los paisajes más turísticos del sur.

Durante este martes 3 de mayo, publicó una storie en Instagram con un curioso regalo de unos seguidores chilenos.

“Vean qué loco, ahorita unos chicos me regalaron un poquito de marihuana. Vean que bonita flor y me dicen que esta es muy especial porque ahora estamos en la Patagonia y no puede crecer afuera, entonces es marihuana de domo”, señaló el youtuber junto a la imagen del regalo.

“Miren que bonita flor, malo que no me la puedo llevar, pero se disfrutará aquí estando en la Patagonia, gracias a los chicos”, agregó.

Foto: Captura Instagram @LuisitoComunica

