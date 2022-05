Raquel Argandoña lapidó reconciliación de Pamela Díaz con Jean Philippe Cretton: “No va a durar mucho”

Un lapidario pronóstico entregó anoche Raquel Argandoña respecto del futuro amoroso de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, luego que la pareja confirmara hace poco tiempo que habían regresado.

A inicios de este año el pololeo entre la mediática y el rostro de CHV había sufrido un doloroso quiebre que fue ampliamente difundido por los medios de espectáculos, los mismos que dieron cuenta del reencuentro de la pareja hace pocas semanas.

Creo que es una relación demasiado mediática y, no sé por qué, me tinca que no va a durar mucho, tengo esa sensación. — Raquel Argandoña

Un retorno amoroso del cual Pamela Díaz poco o nada ha querido comentar y que a Cretton le ha llevado incluso a reclamar por la sobreexposición que tiene en los medios. “Me tiene hasta las hue... (...) ha sido más fuerte de lo que yo pensaba”, afirmó esta semana el animador en una íntima conversación con Julio César Rodríguez en “Pero con respeto”.

“Si bien es cierto el sentimiento uno no lo intelectualiza tanto. Uno se enamora no más, se deja llevar. Y últimamente me ha resultado, no lo voy a disfrazar de ningún francés, me tiene bien hasta las hue... la verdad, me tiene bien mosqueado, porque las relaciones de pareja, o las relaciones humanas en general, son bien complejas por lo menos para mi, me resulta complejo establecer relaciones humanas, es difícil, no se me da de una manera fácil”, afirmó en aquella ocasión Cretton, quien se quejó del gran interés que genera su pololeo con Díaz.

“Esta es la primera vez que me ha tocado verme enfrentado a la prensa rosa, más farándula, me ha resultado bien complejo de manejar, bien invasivo, que todos opinen y que opinen con una libertad”, afirmó.

Precisamente esa “libertad” de opinar de los especialistas en temas de farándula es la que le jugó una mala pasada a la pareja anoche en “Zona de Estrellas”.

Y es que en medio de los comentarios por el retorno de Pamela con Jean Philippe, la panelista lanzó su fatídico pronóstico.

“A mi me pasa algo, creo que es una relación demasiado mediática y, no sé por qué, me tinca que no va a durar mucho, tengo esa sensación”, declaró Argandoña, quien afirmó que la supuesta molestia del periodista por la sobreexposición de su relación no es real.

“Jean Philippe sabía con quién se estaba metiendo y quién era Pamela Díaz (...) es la reina de la farándula, reina de las redes sociales, le encanta subir contenido todos los días, tiene su pipol, la gente la quiere. Sabía que todo lo que hace Pamela Díaz lo publica”, afirmó.

“A él no le creo esto que esté aburrido, cansado, que tiene esto hinchado como le dijo a Julio César (en PCR). Yo creo que a él le ha servido mucho profesionalmente la relación con Pamela Díaz y algo me dice que no van a durar mucho”, cerró.