Rebecca Hall: 10 películas en Netflix, Amazon, Star+, Disney+ y HBO Max para ver en su cumpleaños

Este martes 3 de mayo cumple 40 años la actriz Rebecca Hall.

La intérprete británica comenzó su carrera en la década del 2000, destacando de inmediato en cintas como El gran truco, Vicky Cristina Barcelona y Frost/Nixon.

Durante su carrera ha aparecido en diversas cintas, tales como Iron Man 3, The Town, The BFG, Trascender y The Awakening.

En los últimos años fue parte de la serie Tales from the Loop, fue una de las protagonistas de Godzilla vs Kong y debutó con éxito como directora en la aplaudida cinta Claroscuro, la cual también escribió y por la cual recibió dos nominaciones a los Bafta.

En el día de su cumpleaños, te dejamos 10 películas de Rebecca Hall en Netflix, Amazon, Star+, Disney+ y HBO Max.

Diez películas de Rebecca Hall

Atracción peligrosa (HBO Max)

Un experimentado ladrón de bancos también busca la mejor forma de cambiar de vida y de ciudad, pero debe lograr esquivar al agente del FBI que busca capturarlo junto con su banda. Dirigida y protagonizada por Ben Affleck. El elenco cuenta además con Jeremy Renner, Rebecca Hall, Blake Lively y Jon Hamm.

El gran truco (HBO Max)

Cuando Alfred ejecuta un acto extraordinario de magia, Robert intenta de encontrar el secreto de este último acto de Alfred; de esta manera es como inicia el eterno conflicto entre ambos. Dirigida por Christopher Nolan y liderada por Christian Bale, Hugh Jackman y Scarlett Johansson.

Godzilla vs Kong (HBO Max)

Godzilla y Kong se enfrentan en una batalla inolvidable. Los titanes se embarcan en una misión en tierras inexploradas, mientras una conspiración humana amenaza con eliminarlos.

El regalo (Amazon - HBO Max)

La vida de una joven pareja cae en picada cuando un amigo del pasado del marido comienza a llevarle misteriosos regalos y un terrible secreto sale a la luz después de 20 años.

The Awakening (Amazon)

En 1921, después de la Primera Guerra Mundial, una escéptica mujer viaja hasta un internado para investigar una aparente posesión. Justo cuando cree que ha desacreditado la teoría del espíritu maligno, tendrá un espectral encuentro que desafiará todas sus creencias racionales.

Trascender (HBO Max - Amazon)

Cuando el Dr. Craster está a punto de morir, su esposa y su amigo hacen lo posible por salvar su mente en una inteligencia artificial.

Iron Man 3 (Disney+)

Con su mundo destruido, Stark busca a los responsables poniendo a prueba su temple. Acorralado, debe sobrevivir a través de su ingenio y sus instintos para proteger a sus allegados. Mientras lucha para regresar, Stark descubre la respuesta de la pregunta que lo obsesionaba: ¿El hombre hace el traje o el traje hace al hombre?

The Night House (Star+)

La historia sigue a una mujer que quedó viuda que comienza a descubrir los perturbadores secretos de su esposo recientemente fallecido.

Claroscuro (Netflix)

En el Nueva York de los años 20, la vida de una mujer afroamericana da un giro inesperado cuando retoma el contacto con una amiga de la infancia que se hace pasar por blanca. Dirigida por Rebecca Hall y protagonizada por Tessa Thompson y Ruth Negga.

Un chico listo (HBO Max)

Un joven inteligente de Bristol lucha por ganar un programa que reta el conocimiento mientras intenta conquistar a la bella Alice.