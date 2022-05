“Era su preferida”: Monserrat Álvarez revela que tuvo especial sueño con Arturo Vidal

Monserrat Álvarez sorprendió este jueves al revelar en Contigo en la Mañana que soñó con Arturo Vidal.

“Anoche soñé con Vidal”, partió diciendo la periodista a Julio César Rodríguez en el matinal de CHV.

“¿Será porque hablamos aquí de la respuesta de Gary Medel a Pato Navia?”, le consultó su partner al respecto.

Seleccionado nacional se burló en redes sociales de la crítica que le hizo el analista político por su decisión de radicarse en...👇https://t.co/ji5zp9lNMf — Publimetro (@PublimetroChile) May 4, 2022

“No, porque puso una demanda contra su primo”, le respondió Álvarez.

El seleccionado nacional presentó una querella contra su primo por delito de administración desleal y de...👇https://t.co/iRh2UCRl1h — Publimetro (@PublimetroChile) May 5, 2022

Tras esto, la periodista contó entre risas su sueño con el volante del Inter de Milán y de la Selección Chilena.

“Las tonteras que sueño: que yo era de su bufete de abogados que lo defendía y era su preferida”, expresó.

“Te lo juro que no te estoy mintiendo”, resaltó Álvarez, agregando que en el sueño Vidal “llegaba así (hace un gesto aludiendo al mohicano) y lo íbamos recibiendo, y yo me acuerdo que después estaba sentada en mi cama llena de papeles, revisando como expedientes de Arturo”.

“Te lo juro, no quiero inventar el sueño. Era como una escalera grande y llegaba él con su mohicano y me saludaba con mucho cariño, como que me consideraba la mejor abogada de su bufete, así como respeto total”, manifestó.

Finalmente, buscando una explicación sobre el por qué de su sueño, Álvarez señaló que ayer en la noche leyó sobre los detalles del caso.