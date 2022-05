Leo Méndez Jr. confesó que perdió a su mejor amigo: “Hoy me dejaste. Tenía miedo a que llegara este día”

Durante las últimas horas, Leo Méndez Jr. dio a conocer la triste noticia de que su querido perro había fallecido a causa de una enfermedad, dejándolo con una pena enorme y dedicándole unas tiernas palabras de despedida en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer escribió: “El ciclo de la vida duele. El año 2011 gané la lotería, imaginarme que tú me diste vuelta todo mi mundo. Hoy me dejaste. Tenía miedo a que llegara este día, el día que tú dejaras mi lado, el tener que escribir un texto así”, expresó.

“Mi compañero, mi segunda mano, mi hijo, mi todo… cuando lo inevitable te toca la puerta y no poder retrasarlo ni esconderse, mierda que duele. Que susto. Como un ser tan fiel, tan chiquito puede llenar tanto tu corazón. Hijo mío, te llevo tatuado en mi piel, te llevo en mis pensamientos, te llevo en mi corazón y aún así no siento que sea suficiente. Si el amor fuese la cura tú vivirías para siempre”, agregó.

Posteriormente, recordó los últimos momentos con su compañero. “Hace solo un par de horas estabas aquí, a mi lado, te estaba agarrando a besos y no te dejaba ir. Para mi, tú estás mejor a mi lado, no existe lugar que sea mejor que estar conmigo pero eso sería ser egoísta. Cuando yo me hice cargo tuyo desde el primer día, yo tomé una responsabilidad como tu padre, el ser responsable implica no dejarte solo ni sufrir y sentir dolor”.

Recordemos que solamente hace un par de semanas que el hijo del cantante Dj Méndez compartió que su perrito padecía cáncer. “Llegó inesperado y no pude dejar que te hiciera sentir dolor. Donde sea que estés, tantas religiones y teorías, solo espero hijo mío, que estés en paz. Nada más. Te amaré por siempre, me dejas un vacío enorme y un silencio eterno. Tantos recuerdos… que en paz descanses mi vida… te amo con todo mi ser. Siempre lo he hecho y lo haré siempre”.

“08/01/11 - 05/05/22 Aquiles Mendez”, finalizó.