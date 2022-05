Los Simpson: ¿Cuál sería la edad real de los miembros de la familia?

Los Simpson se encuentran en un espacio donde no se ven afectados por el paso del tiempo. Nunca envejecerán, salvo que lo determine el episodio. Pero, ¿cuál sería la edad real de los miembros de la familia?

Los realizadores de la exitosa serie no han sido constantes con el tema de las edades. Homero llegó a mostrar su fecha de nacimiento en el episodio Duffless (La promesa, en Hispanoamérica), al verse en su licencia de conducir: 12 de mayo de 1956.

El resto de los miembros de la familia más popular de Springfield solo deja detalles que hacen pensar en su edad. Por ejemplo, se sabe que Lisa cumplió ocho años por el episodio Stark Raving Dad (Papá está loco), cuando el sujeto que se hace pasar por Michael Jackson le canta la canción de cumpleaños.

No obstante, en otro capítulo, aparece como de 9.

También es sabido que, cuando Lisa nació, Bart tenía dos años. Así que si Lisa tiene 8, Bart tiene 10. Maggie tiene uno o dos años.

¿Y Marge? Para unos, tiene la misma edad de Homero, basándose en el episodio The Way We Was (Los años que vivimos), pero de acuerdo con otros tiene dos años menos que su esposo.

Abe Simpson, el abuelo, tiene 83, de acuerdo con el episodio Million Dollar Abie (El abuelo del millón de dólares), pero en Grampa Can Ya Hear Me (Abuelo, ¿me oyes?) la familia le celebra su cumpleaños número 87.

La edad real de cada integrante de Los Simpson (para 2022)

Entonces, estamos advertidos: los realizadores no han mantenido constantemente la edad de los personajes. Así que lo que estamos por publicar son aproximaciones.

¿Qué edad tendrían realmente cada uno de los miembros de Los Simpson?

Los Simpson

Homero contaría con 66 años de edad.

Marge, para unos, tendría la misma edad que Homero; para otros, dos años menos, así que sería 64 años.

Bart sería un adulto de 43 años, mientras que Lisa contaría con 41 años de edad en el presente.

mientras que Lisa contaría ¿Y la pequeña Maggie? Con 33 o 34 años.

El abuelo Simpson tendría 116 años (lo más probable es que ya haya fallecido).

Para conocer más acerca de Los Simpson y todo alrededor de ellos, te invitamos a visitar el portal especializado WikiSimpsons.