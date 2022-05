Meg Ryan regresa a las comedias románticas dirigiendo y co-protagonizando con David Duchovny

A sus 60 años Meg Ryan quiere reconquistar su reinado en las comedias románticas.

La actriz de éxitos como When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle y You’ve Got Mail volverá a ese género con su próximo proyecto: What Happens Later.

Ryan no solo protagonizará la película, sino que la dirigirá y estará acompañada por David Duchovny, el famoso agente Fox Mulder, de The X-Files, y el escritor Hank Moody, de Californication.

Basada en la obra Shooting Star

What Happens Later se anuncia como “una versión evolucionada y nostálgica de la comedia romántica” y es una película basada en la obra Shooting Star de Steven Dietz, quien también coescribió el guión con el dramaturgo y novelista Kirk Lynn, y con la misma Ryan.

De acuerdo con la sinopsis del film durante la trama “los ex amantes Willa (Ryan) y Bill (Duchovny) se reencuentran por primera vez desde que se separaron décadas antes, cuando ambos se encuentran atrapados en la nieve, en tránsito, en un aeropuerto durante la noche”.

El personaje de Ryan (Willa) es descrito como un “espíritu obstinado e independiente que alguna vez fue, libre de ataduras”, mientras que el de Duchovny (Bill) es un hombre “recientemente separado, que está reevaluando su vida y sus relaciones separadas con su esposa e hija”.

Llegará a los cines en 2023

Meg Ryan protagonizará su primera comedia romántica en 13 años.

“Todo lo que cada uno quiere es volver a casa, pero en el transcurso de la noche en que se encuentran al principio unidos a regañadientes, pero obligados a volver a visitar su pasado, junto con lo que podría haber sido y lo que bien podría ser de nuevo”, agrega la sinópsis. “Pero cuando las versiones de su historia compartida no cuadran del todo, ¿a dónde van?”

Bleecker Street ha adquirido los derechos estadounidenses de What Happens Later y está planeando un estreno en cines en 2023.