Richard Jenkins: 5 películas en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max para ver en su cumpleaños

Este miércoles 4 de mayo cumple 75 años el actor Richard Jenkins.

El intérprete estadounidense comenzó su carrera en la década del ‘70, apareciendo a lo largo de su carrera en el mundo del cine, series, películas para la televisión y miniseries.

Hoy cumple años #richardjenkins Secundario de mil y una película y series de las últimas décadas.

"Silverado" "Hannah y sus hermanas" ,"Las brujas de Eastwick" , "Algo pasa con Mary"...etc

Inolvidable!!!🎬🎥#happybirthday pic.twitter.com/TQxxLEH4O3 — Cinema Cameo!!🎬🎥 (@CinemaCameo80) May 4, 2022

En su carrera ha sido parte de cintas como Silverado, Step Brothers, El callejón de las almas perdidas, Jack Reacher, Las brujas de Eastwick, Dear John, Burn After Reading y Me, Myself & Irene.

Además ha participado en series como Olive Kitteridge, Berlin Station y Six Feet Under.

Ha sido nominado además a dos premios Oscar: como mejor actor por The Visitor y como mejor actor secundario por La forma del agua.

Próximamente será parte de Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix, la cual será protagonizada por Evan Peters.

En el día de su cumpleaños, te dejamos 5 películas del actor en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max.

Cinco películas de Richard Jenkins

La forma del agua (Star+)

Del director Guillermo del Toro, llega este cuento de hadas de otro mundo ambientado en los Estados Unidos de la Guerra Fría de los años ‘60, donde la vida de una mujer cambia para siempre luego de que descubre un experimento secreto. Con Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon y Richard Jenkins.

El callejón de las almas perdidas (Star+)

Thriller sicológico de suspenso sobre un feriante manipulador (Bradley Cooper) que se une con una siquiatra igual de engañosa (Cate Blanchett) para estafar a la sociedad adinerada de Nueva York en 1940. Del director Guillermo del Toro y con Rooney Mara, Toni Collette, Richard Jenkins y Willem Dafoe en el elenco.

Las locuras de Dick y Jane (HBO Max - Netflix)

Dick y Jane viven tranquilos en una hermosa casa con su hijo, Billy. Pero la vida de ensueño se convierte en pesadilla cuando la empresa de Dick entra en quiebra y él se ve obligado a pensar en nuevas formas de mantener a su familia. Con Jim Carrey, Téa Leoni, Alec Baldwin y Richard Jenkins.

Mátalos suavemente (HBO Max - Amazon)

El sicario Jackie Cogan debe perseguir y eliminar a tres ladrones principiantes que robaron una carta protegida por la mafia. Con Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins y James Gandolfini.

Comer, rezar, amar (Netflix)

Julia Roberts descubre el placer de la comida, el amor verdadero y el equilibrio entre cuerpo y espíritu en este filme de Ryan Murphy. Con Javier Bardem, Viola Davis y Richard Jenkins.