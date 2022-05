Exesposa de Rodrigo Herrera arremete: “Él me escondió cuando nos casamos (...) salió en la noche sin argolla en las noticias”

Rodrigo Herrera ha estado en el ojo del huracán e incluso anunció querella contra de su exesposa, Denisse Flores, luego de las acusaciones que ella realizó hace unos días en su contra en el programa español “First dates”, donde expuso que el motivo de la separación de la pareja fue por haber encontrado al comunicador durmiendo con un hombre.

Desde ese día han sido dimes y diretes y ahora Flores realizó un live de Instagram, donde salió a aclarar punto por punto las declaraciones en los medios de su exmarido.

El periodista conversó con su amiga Priscilla Vargas, confesando que lo ha pasado mal: “Mi mamá me llama llorando”. 👇https://t.co/s4ZiGedqOo — Publimetro (@PublimetroChile) May 2, 2022

“Lo escuché decir (a Herrera) sobre un precáncer que yo había tenido, para mí es un tema muy importante. Hoy estoy bien, él dice que yo fui incapaz de demostrar un cáncer en Tribunales en un juicio, en la demanda que yo le hice en el 2018, yo sí lo tuve, tuve un precáncer, que tuvo un tratamiento muy largo y yo tengo prueba de cada una de las cosas que digo”, precisó.

En la transmisión mostró certificados médicos en donde indican el diagnóstico, tratamientos, medicamentos y nombres de los doctores.

“Él lo está haciendo porque es un tema que lo tenía en cuatro paredes, no lo tenía escondido, pero no es un tema que a una le gusta hablar con gente que no tenga confianza”, precisó, mientras mostraba un documento del centro médico VidaIntegra, donde se establecía que “la paciente debe ser derivada a la unidad GES por una patología cervical” y la orden de biopsia.

[ Rodrigo Herrera presentó querella contra su exesposa por injurias graves ]

“Me hicieron crioterapia, que es cuando te congelan el cuello del útero, muy pero muy doloroso, y yo no jugaría con algo así”, agregó.

Por otro lado, aseguró que “me sorprende que diga que lo ha pasado mal, yo me fui a sentar a un set de la TV a llorar, lo que yo pasé lo pasé en cuatro paredes y fue un período muy largo”.

¿La tuvo escondida?

Flores aclaró los rumores que indicaban que el periodista la escondió de sus amistades durante la relación.

“Cuando nos casamos me escondió , ni siquiera los padres sabían que se había casado, sus padres se enteraron por televisión”, dijo.

“No me escondió cuando estábamos pololeando, yo me casé el 12 de mayo con este señor, del 2018 (...) él hace un brindis y se va a trabajar, se va al Mega, me dice que ‘tengo que leer las noticias’, se va con la argolla y cuando llego a la casa prendo la TV y él estaba sin la argolla de matrimonio”.