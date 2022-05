Julio César Rodríguez se confesó y admitió que “soy un buen ex, pero como novio malo”

Durante la jornada de este viernes, Julio César Rodríguez tiró interesante confesión mientras se encontraba hablando sobre el próximo día de las madres en su programa matinal “Contigo en la mañana”. Sus palabras causaron las risas de sus compañeros de estudio, incluida Monserrat Álvarez.

A raíz de la conversación sobre la próxima festividad, el animador de CHV contó cómo se organiza para lograr dar los mejores regalos a sus exparejas y madre de sus hijos.

Como ambos retoños aún se encuentran estudiando y no tienen ingresos económicos propios, JC comentó: “(Mis hijos) Se preocupan súper el día de la mamá...Como no tienen el dinero o están en el colegio y no pueden salir a comprar, pero andan preocupados, “mi mamá quiere esto, yo creo que esto, esto otro”...Entonces me lo van comunicando y ahí nos ponemos de acuerdo y ahí lo compramos”.

Posteriormente, su compañera de estudio le preguntó si después del programa o durante el sábado iría a ver los mejores regalos para este domingo. “Siempre ha sido así...Soy un buen ex”, comenzó.

“Como novio, pololo: malo, pésimo...penca. Como marido, malo, penca...Malo. Pero como ex, extraordinario. Y es un camino que hay que seguir camino a la plenitud”, agregó.

“¿Y se aplica eso para tu pareja televisiva?”, interrogó curiosa Álvarez.

“No, no. En ese sentido son bueno en todos los aspectos”, contestó seguro JC.

Las palabras causaron risas en el estudio de CHV, a lo que Monserrat señaló: “Encuentro todo el sentido que te preocupes por los regalos de tus ex, es lo más políticamente estratégico para mantener una buena relación”, concluyó.