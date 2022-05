Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16, las zapatillas de Nike en homenaje a Gigi Bryant, se agotaron en dos minutos

Gigi Bryant hubiese cumplido 16 años el pasado 1 de mayo, pero el destino arrebató su vida y la de su padre, el gran Kobe Bryant, en un accidente de helicóptero en California. Nike honra a Gigi con las Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16, que se agotaron en dos minutos.

Gianna María Onore Bryant, conocida como Gigi, jugaba en el Harbor Day School en Newport Beach, California. Seguía los pasos de su padre en la pasión por el baloncesto, acompañándolo a varios encuentros de la NBA.

Vanessa Bryant subió un unboxing de las primeras Mambacita Sweet 16. Saldrán el 1° de Mayo, día del cumpleaños de Gigi. 🐍🙏pic.twitter.com/OVwpqbfvpn — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) April 29, 2022

El 26 de enero de 2020, Kobe, Gigi y un grupo de compañeros fallecieron en un accidente de helicóptero en la localidad californiana de Calabasas.

Vanessa Bryant, madre de Gigi, habló sobre las zapatillas: “Estoy tan feliz con la forma en la que salieron estos zapatos Mambacita, en honor a mi hija, Gigi. La Mambacita Sweet 16 está inspirada en su espíritu resistente y el amor que tenía, no solo por el juego, sino por su familia, amigos y comunidad”.

“Parte de su legado se trata de construir un futuro mejor para todas las niñas y mujeres en el deporte, paso a paso”.

Las ganancias de las zapatillas se destinaron a Mamba & Mambacita Sports Foundation, una organización sin fines de lucro destinada a honrar los legados de Kobe y Gianna, para ayudar en temas sociales.

Las características de las Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16 de Nike

Las Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16 tienen el tradicional material de relieve en su zona superior, característico de las Kobe 6 Protro.

En el caso de las Mambacita Sweet 16, el diseño es predominantemente negro con detalles blancos, un esquema de color simple basado en los tonos del logotipo de Mamba & Mambacita Sports Foundation.

Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16 de Nike

Posee el nombre de Kobe y el de su hija, Gigi, estampados en el talón. Además utiliza el número 2, que era el que vestía la joven en las canchas.

Las zapatillas sufrieron varios inconvenientes antes de ser comercializadas, ya que Vanessa Bryant no había querido renovar el contrato con Nike, por diferencias en los términos. Incluso, cuando se filtró el modelo, Vanessa escribió:

Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16 de Nike

“Nike no nos ha enviado ninguno de estos pares a mí y a mis niñas. No sé cómo alguien más tiene en sus manos estos zapatos que diseñé en honor a mi hija, Gigi, y nosotros no. Espero que estos zapatos no se vendan”.

Finalmente, llegaron a un acuerdo. Se vendieron prioritariamente a través de la SNKRS Pass, “priorizando a los miembros que han puesto a trabajar la Mamba Mentality en la cancha y a los fanáticos que han seguido el viaje de Kobe y Gigi desde el principio”.