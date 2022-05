La nueva vida del “Chispa” alejado de las polémicas: “Ahora soy un amor”

El exchico reality Juan Lacassie hizo un alto a su rutina diaria para conversar con Publimetro y recordar algunos episodios que sacaron chispas en el mundo farandulero, cuando él era toda una figura televisiva.

Hoy, alejado de las luces y con los pies literalmente en la tierra, puesto que trabaja en la construcción de una pista de bicicross en Chicureo, detuvo la máquina retroexcavadora que maneja, con la misma destreza que un skate y el helicóptero, para responder a Arturo Longton, quien comentó una pequeña polémica que tuvieron hace 10 años atrás.

“Imagínate lo hueo...que es”, respondió Lacassie sobre Arturo, luego que este le revelara a Julio César Rodríguez en el programa “Pero con Respeto”, que un día fue a pegarle por molestar a su hermano Andrés, pero se equivocó de casa.

“Put...Longton, lo más grande. No hueí...Arturo Longton me cae pero la zorr...La Leyenda, qué hueo... más simpático”, partió contando. “Imagínate eso sí lo hueo...que es. Se metió a una casa equivocada... Cachai que también tiene problemas con el copete, entonces cuando tomaba se le arrancaba la sopaipilla”, comentó Lacassie en tono de broma, sobre lo sucedido cuando participaba en el reality de Canal 13 “Mundo Opuestos”. Aclarando que hoy en día no tiene ningún problema con los hermanos.

Además, el “Chispa”, quien también está dedicado a jugar golf -donde lució grandes habilidades en los abiertos de verano de Cachagua, Marbella y Rocas de Santo Domingo- dijo estar de lo más zen que hay, sin problemas con nadie. Incluso, aprovechó de mandarles buenos deseos a Francisco Huaiquipán y Claudia Shmidt, con quien protagonizó algunos desencuentros en el pasado.

“Lo que ustedes vieron fue un personaje”

“No tengo ningún problema con ninguno de los dos, ni con Huaiquipán ni con la Claudia, le deseo lo mejor a los dos. No tengo ni un rollo con nadie, buena onda con todo el mundo”, aclaró, señalando que hoy en día es nada que ver al personaje conflictivo que conocimos hace una década.

“El Chispa de hoy en día es un amor. Es una persona muy simpática, muy atenta, muy preocupado de sus amigos. Cada día más alejado de los conflictos. Lo que ustedes vieron fue un personaje para la televisión. algo que se hizo hace más de diez años. Lo pasé increíble, fue una tremenda experiencia, pero fue lo que fue. La gente cambia, evoluciona y las cosas van quedando en el pasado”.

“No descarto volver a la TV”

Además, respecto a un eventual retorno televisivo dijo que no lo descarta, pero a su medida.

“No descarto volver a la televisión, siempre me ha gustado, encuentro entretenido la parte de comunicación. Pero si algún día volviera sería haciendo algo propio, creando contenido, tal vez de deportes extremos, viajes, conversación. No me cierro a ninguna posibilidad. Simpre feliz de trabajar y hacer proyectos entretenidos”, comentó.

Juan, quien confiesa que actualmente está alejado del carrete, se levanta a las siete AM y su tiempo lo divide entre su trabajo y compartir junto a su abuelita Hilda.

“Vivimos super cerca y nos vemos bien seguido. Trato de almorzar con ella los lunes y es lo máximo. Tiene 90 años, maneja, hace gimnasia, es lo más social que hay”, comenta orgulloso de su querida abuelita, con quien se pega sus buenas conversaciones y recibe los mejores consejos de vida.

Buenos momentos que comparte en su cuenta de Instagram @chaspa, ganándose el corazón de sus seguidores, alejado de las antiguas polémicas faranduleras.