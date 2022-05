“Lo veía venir, lo presentí”: Max Collao reconoce que no le sorprendió su salida de “Aquí somos todos”

El periodista Max Collao reconoció su sorpresa luego de ser desvinculado esta semana del programa “Aquí somos todos”, espacio de Canal 13 del cual estuvo alejado un mes a causa de una licencia médica.

En entrevista con pagina7.cl el comunicador profundizó en los detalles que motivaron su despido de la señal de Andrónico Luksic, los cuales había relatado este miércoles a los seguidores de su cuenta de Instagram.

Me argumentaron que el formato estaba cambiando y que dentro de esas nuevas temáticas no había espacio para mí. — Max Collao

“Hoy (4 de mayo) dejo de formar parte de mi querido ‘Aquí somos todos’. No es mi decisión, pero así se dieron las cosas. Sólo decir gracias por estos añitos, la verdad que fueron bencina para mi corazón. Estar con la gente en la calle, sobre todo, con los más necesitados no tiene precio. Asimismo, agradecer a cada uno de los que integran ese maravilloso equipo que se saca la cresta por visibilizar los problemas e injusticias de la sociedad. Por último y como lo dije la última vez que viví lo mismo: tranquilos que de este bajón voy a sacar lo positivo y prepararme con profesionalismo para lo nuevo. Recuerden: nada ni nadie me derrumbará porque estoy forjado en el barrio, lugar donde nacen las personas luchadoras. Los quiero mucho”, publicó el periodista en su red social, plataforma en la que también agradeció las muestras de apoyo que recibió tras confirmar su salida del 13.

La sorpresiva desvinculación de Collao de Canal 13

“Estoy sorprendido, nunca imaginé que iba a recibir ¡tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! apoyo. Estoy muy emocionado por eso, los quiero mucho, porque eso significa que he hecho muy bien mi trabajo y que me tienen en sus pensamientos y en su corazón (...) son bacanes, se pasaron”, agregó.

“Lo veía venir, lo presentí. De brujo no más, porque no había ningún problema con los encargados del programa. A veces uno cacha cuando cumplió su ciclo en alguna parte”, explicó Collao en el portal nacional, donde aseguró que, en ningún caso, su despido del canal fue en malos términos pese a lo sorpresivo del mismo.

Max Collao. Fuente: Instagram.

“Lo tomé con mucha tranquilidad. La salida fue con respeto y comprensión de ambas partes. No tengo nada malo que decir, al contrario, puro amor y cariño por este tiempo vivido (...) me argumentaron que el formato estaba cambiando y que dentro de esas nuevas temáticas no había espacio para mí”, señaló el periodista, quien explicó que su vínculo con la señal privada no era contractual, ya que su llegada al programa se dio por intermedio de “una productora que tiene como cliente” a Canal 13 y con la que él mantiene contrato.

“Me reía solo, fue tragicómico. Imagínate, venía de una operación de un quiste, entonces quería puro volver a hacer lo mío en la calle. Llego y (...) ¿despedido? De vuelta para la casa”, cerró.