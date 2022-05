Luis Fonsi revela el racismo que vivió de niño al llegar a EEUU: “Me hicieron muchísimo bullying, yo era el latinito”

Este domingo en “De tú a tú”, se transmitirá un nuevo capítulo en donde Martín Cárcamo conversará con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

El intérprete del hit mundial “Despacito” desclasificará que sus primeros años tras mudarse a Estados Unidos, siendo sólo un niño, fueron difíciles para él por ser latino y no hablar inglés.

“No fue fácil cuando llegué a Estados Unidos. Era otro sistema de educación. Yo hablaba muy poco inglés y me pusieron en un programa que se llamaba ESOL, una especie de proceso intermedio para ir aprendiendo inglés sin atrasarse en la escuela. Pero estábamos en la parte de atrás de la escuela, como los niños regañados, y eso me chocaba mucho. No pude conocer mucha gente, siempre comíamos separados, fue una especie de segregación. Eso fue mi séptimo año y lo pasé muy mal”, confesará el cantante.

Luis Fonsi

Pese a que un año después lo cambiaron a una escuela normal y la situación mejoró, no logró escapar del racismo. “Me hicieron muchísimo bullying. En aquel entonces había muy pocos latinos aquí, entonces el racismo era full. Yo era el latinito, me decían ‘habla inglés, estamos en América’. Fue fuerte al principio, me decían de todo un poco. Ya en High school empecé a salir con una chica americana, y cuando su madre ve una foto de nosotros le dice ‘no puedes salir con un latino’. Íbamos a ir a un evento escolar, yo tenía mi tuxedo alquilado y todo, y cuando la mamá le dijo esto tuve que ir solo. Sólo porque era moreno”, revelará.

Por otra parte, como hecho anecdótico, en un momento del capítulo, Fonsi pedirá ver el curioso tatuaje de una gaviota que Martín Cárcamo tiene en una de sus nalgas. “Wow, ¡qué nalgas tan blancas tienes!”, exclamará el intérprete de “No me doy por vencido” al ver el tatuaje del animador, y prometerá que, si lo invitan otra vez al Festival de Viña del Mar y le dan una Gaviota de Oro, se la tatuará también. “No necesariamente en las nalgas”, precisará.