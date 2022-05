Mira lo que dijo Khloe Kardashian sobre Tristán Thompson en el nuevo reality

La tercera de las hermanas Kardashians recordó como un trago agridulce cuando había perdonado las infidelidades del basquetbolista Tristán Thompson. Resulta que hace unas horas la celebrity mostró a través del show de su clan el momento en que el padre de su hija se encontraba en “terapia” y que ambos estaban “muy bien”.

Traicionada varias veces y con hijos incluidos, el pívot de los Chicago Bulls había recibido una nueva indulgencia de Khloe, quien así lo hacía saber a las cámaras del nuevo reality.

“Estamos muy bien, estamos en una muy buena etapa. Acabamos de llegar a casa y está en terapia. Hizo un gran esfuerzo de su parte”, explicó en una secuencia que ha aparecido ahora.

La empresaria alabó al canadiense por ser un buen papá para True, nacida en abril de 2018. “Es un gran padre. A mi hija le encanta tener sus rutinas con sus dos papás, adoro ver la felicidad en su rostro”, citó celebrityland.com.

Es importante destacar que esas escenas de perdón fueron grabadas en octubre del 2021, y todos sabemos que Tristán volvió a faltar en su lealtad para Khloe, quien no tuvo reparo en dejar ver el episodio grabado hace siete meses.

Hoy, la empresaria decidió tomarlo más tranquila con un tweet en su perfil. “Bueno, sabemos cómo terminó #TheKardashians”, dijo con un emoji mirando hacia arriba, haciendo referencia a la infidelidad (otra vez) de Tristan Thompson.

Disculpa tras disculpa

Como se sabe, Tristán le fue infiel a Khloe incluso estando ella embarazada de su primera hija True. Tristan Thompson se vio obligado a confirmar que es el padre del bebé de Maralee Nichols, y no tuvo otra salida que disculparse públicamente “por el dolor —y la humillación— que ha causado a Khloé Kardashian”.

Según los documentos de la corte, los encuentros entre Thompson y Maralee se dieron cuando él todavía ¡estaba con Khloé!

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelaron que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Tomo la completa responsabilidad de mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amorosamente a nuestro hijo”, escribió el jugador. “Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público”, dijo Tristán, según cita Hola.

Con una amiga cercana

Pero si ya era bastante serle infiel a la bella y millonaria empresaria durante su embarazo, un año después lo volvió a hacer. Durante una fiesta en 2019, él y Jordyn Woods—mejor amiga de Kylie Jenner— habían estado coqueteando, precisó la revista.

El hombre la besó y le dijo que no se fuera. Luego de ese escándalo la joven Jordyn se defendió: “No soy una rompehogares, nunca he tratado de hacer daño, especialmente a alguien a quien quiero y que tiene una preciosa niña. Nunca intentaría robarle la pareja a alguien. Le he hecho mucho daño a mucha gente por no decir la verdad”.

Tal parece que el perfil de Thompson es del típico infiel irremediable. Cuando conoció a Khloe en 2016, su ex Jordan Craig estaba dando a luz a su primer hijo Prince, de modo que los amoríos del basquetbolista parecen parte de su forma de ser. ¿Lo seguirá aceptando Khloe?

