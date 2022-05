Mujer que se hizo viral por desnudarse en recital de Ricardo Arjona abrió cuenta de OnlyFans

Una mujer, que a inicios de abril se hizo viral de redes sociales al subir un video donde aparecía desnuda en un recital Ricardo Arjona, en Dallas, Estados Unidos, abrió esta semana una cuenta de OnlyFans debido al gran número de reproducciones que recibió su osada acción.

Andrea Vivas es el nombre de la joven, experta en maquillaje, quien por el éxito de su video en ropa interior decidió abrirse una cuenta en la plataforma conocida por sus contenidos de alta connotación sexual.

El nuevo fenómeno viral que llegó a OnlyFans

“No hice nada malo (...) lo que pasa es que antes las cosas no se hacían virales tan rápido, pero ahora con las redes sociales es impresionante”, reconoció la joven en su cuenta de Instagram, red social que acogió el video que la convirtió en todo un fenómeno de redes sociales y que, en sus palabras, nunca imaginó.

“Me conviene esto porque soy maquilladora y las redes sociales son una fuente de visibilidad y trabajo, pero eso llegó solo. Mi objetivo principal era que Arjona me viera. Eso para mí fue suficiente y no necesitaba nada más”, prosiguió la joven, cuyo particular caso fue difundido por el medio mexicano 24-horas.mx.

Respecto de sus detractores, Vivas indicó que considera “absurdo” que se den el tiempo para criticar su performance.

“Es absurdo para mí que peleen, unas defendiendo y otras criticando y acusando. Aunque igual me gusta la polémica y el faranduleo”, agregó.

Con todo, la joven igual dio el paso a OnlyFans, donde su cuenta la muestra con una fotografía de perfil en lencería.

“Bienvenidxs a este set, decidí que este sería mi primer set, ya que muchos me han pedido. A raíz de lo del concierto de Ricardo Arjona”, publicó en dicha plataforma, donde hasta el momento se cuenta un video extendido de su presentación desnuda en el show del guatemalteco.

“Con este set del concierto que no he publicado entero en ningún lado más que acá, les doy la bienvenida donde exploto con libertad”, cerró.