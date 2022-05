Padre de Helhue Sukni está en contra de sus cirugías estéticas: “Vas a quedar como Camilo Sesto”

Durante la conversación con un medio nacional, Helhue Sukni relevó que su padre no está de acuerdo con que se someta a una cirugía estética, ya que solamente hace algunos días la abogada confesó que se quiere operar el rostro para parecer de 40 años.

En una entrevista con TiempoX, en el programa “#Relaja2″, la profesional comentó que “me tengo que operar la cara... Me voy a sacar estas pelotas que tengo acá y me va a sacar el cuello”.

A raíz de estas declaraciones, Helhue aseguró que su padre no está del todo convencido con la intervención.

Mediante sus redes sociales, habló sobre que gracias al apoyo de sus seguidores -que son casi 800 mil- se puso en buena con sus familiares. “Se me quitó la soberbia, yo no soy soberbia, y anoche llamé a la casa de mis papas, me contestó mi papá, me habló puras hue... no importa”.

Posteriormente, agregó que su progenitor le comentó “hija no se opere, que va a quedar como el Camilo Sesto, que no se opere la cara”, habló a través de una publicación de Instagram.