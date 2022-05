“Yo entré en pánico”: esposa de Memo Bunke recuerda su propuesta de matrimonio a bordo de un avión

Su primer capítulo en horario estelar tuvo el programa ¡Qué dice Chile! versión Prime

El espacio de Canal 13, conducido por Martín Cárcamo, tuvo participando a dos equipos de humoristas históricos y sus respectivas esposas o parejas.

En ese sentido, el primer equipo estuvo conformado por Mauricio Flores con Ximena Toledo y Arturo Ruiz-Tagle con Cecilia del Real.

“Hoy decidí dejarlo y enfocarme en nuevos proyectos personales que me llenarán el corazón”, señaló la periodista👇https://t.co/O08Nckow8L — Publimetro (@PublimetroChile) May 6, 2022

El segundo en tanto tenía a Marcos “Charola” Pizarro con Solange Sandoval y Memo Bunke con Paola Torres.

Y dentro de ese marco, la esposa del comediante que se hizo famoso con sus diferentes versiones de “La mosca”, recordó la propuesta de matrimonio del humorista.

El relato de Paola Torres

“¿Qué tipo de fiesta organiza una mujer?”, fue la pregunta que realizó Cárcamo en el marco del programa. “Una fiesta de compromiso”, respondió ella.

“A mí por ejemplo me pidieron matrimonio en un avión”, expresó Torres. Esto generó que el animador le pidiera que contara la historia.

Valdés publicó una crítica descarnada a los jurados de “Aquí se Baila” y “El Retador”.👇https://t.co/cgbP56HLKh — Publimetro (@PublimetroChile) May 6, 2022

“Íbamos de viaje, yo iba a actuar y en el avión me puse de acuerdo con la azafata para hablar por el éste y pedirle matrimonio arriba del avión”, partió explicando Bunke.

Tras esto, Torres relató que “yo entré en pánico, porque dije ‘a este caballero algo le pasó’. Me dicen ‘Paola Toro por favor urgente a cabina’ y no me podía sacar el cinturón. De repente tiritando voy y aparece él, corre la cortina y dice ‘soy Guillermo Alburquerque y quiero pedirle matrimonio aquí en el avión a mi novia’”.

“¡Qué bonito!”, señaló Cárcamo. “Si fue muy lindo”, replicó ella. “¿Y tú le dijiste inmediatamente que sí o esperaste que aterrizara?”, consultó el animador.

“Abrió la puerta y me tiró para abajo”, respondió riendo Bunke.

“Yo me puse súper nerviosa, soy súper atacada. Él estaba de rodillas y yo no hallaba qué hacer y le digo ‘sí, si claro, pero párate y vamos a sentarnos’”, culminó la mujer.