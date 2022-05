5 canciones de antaño que revivieron gracias al éxito de TikTok

TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares entre el público juvenil y también en un semillero de éxitos musicales; incluso, ha tenido tanto impulso que logró revivir algunos éxitos del pasado.

A continuación, te mostramos cinco canciones que son un hit gracias a la aplicación de origen chino y que fueron lanzadas hace algunos años.

“Caraluna”, de Bacilos

El tema musical comenzó a hacer popular debido a que diversos usuarios comenzaron a crear videos con él.

Se ha creado una coreografía, la cual varios están siguiendo y consiste en pararse y mover los brazos de un extremo al otro.

“Title”, de Meghan Trainor

Este sencillo fue lanzado en 2015 y pertenece al álbum con el mismo nombre de la cantante estadounidense Meghan Trainor.

El trend consiste en realizar una coreografía acompañada de la parte de la letra que dice: “Then consider this an invitation to kiss my ass goodbye” (“Entonces considera esto una invitación para que puedas besarme trasero”).

“La vecinita”, de Don Omar

Otra de las canciones que Don Omar ha tenido en las tendencias es “La vecinita”, un sencillo que fue estrenado en 2006. Es una colaboración con el rapero Vico C.

No hay un reto a seguir, aunque los creadores de contenido están mostrando sus mejores pasos al ritmo de la música.

“Lo que construimos”, de Natalia Lafourcade

Los creadores de contenido han estado empleando esta canción para recordar momentos tristes de sus vidas.

Fue lanzada en 2016 y sigue siendo un éxito.

“Da Ya Think I’m Sexy?”, de Rod Stewart

Se ha viralizado esta canción y se creó una coreografía, el propósito principal es presumir alguna situación de la vida cotidiana que te dé mucho orgullo.

Lo más curioso es que el propio Rod Stewart se unió al trend junto a su familia.