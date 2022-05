Andrés Caniulef confesó incómodo momento que vivió en una misa: “Yo me paré y me fui”

En “Me Late Prime”, Andrés Caniulef contó una anécdota que vivió hace varios años mientras se encontraba como invitado en un matrimonio de unas amigas de universidad, en donde tras las palabras del cura decidió abandonar la misa.

“Yo me paré de una misa en un matrimonio cuando el cura dijo ‘el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer’. Yo me paré y me fui”, comentó en el programa, y que tras el incidente decidió esperar afuera.

El suceso habría ocurrido hace cinco años, y aunque aseguró que solo iba de acompañante no pudo evitar molestarse, y que por eso “corrí mi silla y me fui”, aclaró a sus compañeros de panel.

Posteriormente, Sergio Rojas le preguntó si el comunicador habría sido declarado “miembro honorífico” por su orientación.

“Todavía no, no era honorífico, pero estaba en camino”, aseguró.

Finalmente, su compañera en la ceremonia decidió salir y hacerle compañía, ya que “entendió el por qué había salido”.

“Ahora yo voy a un matrimonio gay y no hay ni misa poh (...) Una ceremonia por el civil y después celebración”, terminó por decir.